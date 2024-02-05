Новости Одессы и Одесской области

В Одессе успешно обезвредили агентурную сеть ФСБ

В Одессе успешно обезвредили агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно обезвредила агентурную сеть ФСБ, действовавшую сразу в нескольких областях Украины. В ходе спецоперации в Одессе были одновременно задержаны пять российских агентов. Об этом Служба безопасности Украины сообщила на своей Фейсбук-странице.

 

Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины на прифронтовых территориях. Они также пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Задержание агентов ФСБ
Задержание агентов ФСБ
Задержание агентов ФСБ
Задержание агентов ФСБ

Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск. Они также собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и «верифицировали» координаты для новых ракетных атак Российской Федерации.

Для обеспечения конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были «подотчетны» единому куратору вражеской группы — кадровому сотруднику ФСБ. Его установочные данные уже известны сотрудникам СБУ.

Кто входил в состав агентурной сети

  • чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области;
  • экс-чиновник местного коммунального предприятия;
  • жительница Краматорска;
  • инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья;
  • чиновник транспортной компании из Одесской области.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

 

Переписка с куратором ФСБ
Переписка с куратором ФСБ
Переписка с куратором ФСБ
Переписка с куратором ФСБ
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Редакция ПРОФИЛЬ

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