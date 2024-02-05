В Одессе успешно обезвредили агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно обезвредила агентурную сеть ФСБ, действовавшую сразу в нескольких областях Украины. В ходе спецоперации в Одессе были одновременно задержаны пять российских агентов. Об этом Служба безопасности Украины сообщила на своей Фейсбук-странице.
Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины на прифронтовых территориях. Они также пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск. Они также собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и «верифицировали» координаты для новых ракетных атак Российской Федерации.
Для обеспечения конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были «подотчетны» единому куратору вражеской группы — кадровому сотруднику ФСБ. Его установочные данные уже известны сотрудникам СБУ.
Кто входил в состав агентурной сети
- чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области;
- экс-чиновник местного коммунального предприятия;
- жительница Краматорска;
- инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья;
- чиновник транспортной компании из Одесской области.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.