В Одессе успешно обезвредили агентурную сеть ФСБ

Агенты разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины на прифронтовых территориях. Они также пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск. Они также собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и «верифицировали» координаты для новых ракетных атак Российской Федерации.

Для обеспечения конспирации участники российской агентуры действовали отдельно друг от друга, но были «подотчетны» единому куратору вражеской группы — кадровому сотруднику ФСБ. Его установочные данные уже известны сотрудникам СБУ.

Кто входил в состав агентурной сети

чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области;

экс-чиновник местного коммунального предприятия;

жительница Краматорска;

инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья;

чиновник транспортной компании из Одесской области.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.