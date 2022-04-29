«Девочку из Одессы звали Кира»: памяти 3-месячной девочки, погибшей от ракетного удара рашистов (видео)

Песня в исполнении одесской группы «Пожарный кран» называется «Кира…». Она написана и исполнена в память о трехмесячной Кире Глодан, которая вместе с мамой и бабушкой погибла от удара пущенной рашистами по жилому дому смертоносной ракеты.