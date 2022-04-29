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«Девочку из Одессы звали Кира»: памяти 3-месячной девочки, погибшей от ракетного удара рашистов (видео)

«Девочку из Одессы звали Кира»: памяти 3-месячной девочки, погибшей от ракетного удара рашистов (видео)

Песня в исполнении одесской группы «Пожарный кран» называется «Кира…». Она написана и исполнена в память о трехмесячной Кире Глодан, которая вместе с мамой и бабушкой погибла от удара пущенной рашистами по жилому дому смертоносной ракеты.

«В результате ракетных обстрелов Одессы российскими оккупантами погибла Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира. В память о Кире мы записали эту песню на стихи Али Хайтлиной из Мюнхена», – сообщает группа «Пожарный кран».

Песня пронзительна и преисполнена боли…

Аккордеон – Наталья Стеблина, гитара – Ростислав Баклаженко, Дмитрий Олешко. Музыка – Дмитрий Олешко, скрипка – Анастасия Кузьмина.

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Видео – GreenJek channel

Фото – Facebook-страница отца Киры Юрия Глодана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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