«Девочку из Одессы звали Кира»: памяти 3-месячной девочки, погибшей от ракетного удара рашистов (видео)

Песня в исполнении одесской группы «Пожарный кран» называется «Кира…». Она написана и исполнена в память о трехмесячной Кире Глодан, которая вместе с мамой и бабушкой погибла от удара пущенной рашистами по жилому дому смертоносной ракеты.
«В результате ракетных обстрелов Одессы российскими оккупантами погибла Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира. В память о Кире мы записали эту песню на стихи Али Хайтлиной из Мюнхена», – сообщает группа «Пожарный кран».
Песня пронзительна и преисполнена боли…
Аккордеон – Наталья Стеблина, гитара – Ростислав Баклаженко, Дмитрий Олешко. Музыка – Дмитрий Олешко, скрипка – Анастасия Кузьмина.
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Видео – GreenJek channel
Фото – Facebook-страница отца Киры Юрия Глодана