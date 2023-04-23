Одесситы гибли целыми семьями: год назад российская ракета попала в ЖК “Тирас”

Ровно год назад, 23 апреля 2022 года, российская крылатая ракета попал в одесский жилой комплекс “Тирас”. Тогда погибли 8 человек, включая новорожденную девочку. Некоторые квартиры перестали существовать Но дом восстановили, назло врагу.

В социальной сети Facebook своими мыслями и воспоминаниями поделился живущий в “Тирасе” одесский медик Евгений Тарасовский.

“В день приготовления к Великому Празднику Пасхи, на 59-й день, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, в наш дом (Тирас) попала российская крылатая ракета. Вся наша семья была дома, и лично почувствовали весь ужас этого попадания по нескольким этажам ниже нашей квартиры и последующий за этим пожар…”

Таким увидели свой дом после попадания российской ракеты его жели. Те, кому посчастливилось выжить.

С горечью Евгений вспоминает, что погибли люди, некоторые всей своей семьей. По его словам, позже, когда специалисты забрали остатки ракеты из дома, выяснилось, боевая часть ракеты не взорвалась, иначе половина дома была бы стерта с лица земли.

Сейчас, по словам Евгения Тарасовского, благодаря совместной работе и финансированию многих неравнодушных людей и организаций, при содействии областной и городской администраций его дом восстановлен. Сейчас идут внутренние ремонтные работы в заново построенных квартирах.

На фото ниже уже восстановленный «ЖК Тирас».

И российским террористам на удалось запугать одесситов.

“Жизнь продолжается. Мы победим, потому что правда за нами, за нами весь цивилизационный мир! Слава Украине!”, — уверенно заявляет житель пострадавшего дома.

Напомним, 23 апреля 2023 года, в результате попадания российской крылатой ракеты Х-22 в жилой комплекс «Тирас», погибли 8 одесситов. Запуск ракеты был произведен с самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России. Среди погибших была и новорожденная девочка Кира. Не пережили тот страшный день и ее мама с бабушкой.

К 8 официальным жертвам можно добавить и еще одного ребенка. Малыш так и не успел появиться на свет. Его беременную маму также убили россияне.

После расследования этого рашистского преступления в прокуратуре Одесской области заявили, удалось установить данные российских преступников, которые отдали приказ ударить по жилому дому. Все они — военнослужащие рф.

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Фото Евгения Тарасовского