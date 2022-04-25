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Ракетный удар по Одессе: погибла молодая семейная пара, ожидавшая первенца (фото)

Ракетный удар по Одессе: погибла молодая семейная пара, ожидавшая первенца (фото)

В результате ракетного удара по Одессе в субботу, 23 апреля 2022 года, после прилета ракеты в жилой комплекс погибла молодая семейная пара, ожидавшая своего первенца. Их звали Мила и Богдан.

Фото своих самых родных и любимых людей, погибших от смертоносного прилета разместила в Facebook одесситка Вероника Кас.

«В одну секунду мы потеряли вас… Моя дорогая и милая девочка!!! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась… россии нет прощения ! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда! И нет смысла задавать вопрос, как российским властям с этим жить. Жить, забирая жизни других, уничтожая судьбы… Живут ЛЮДИ! А НЕЛЮДИ – вымышленная раса… Которой никогда не понять, не прочувствовать и не осознать всего ужаса, который она творит на этой Земле. Мила, Богдан ! Я обнимаю вас… Вы в моем сердце навсегда. 23.04.2022 г.»,

– пишет Вероника.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара в этом же доме погибла семья — 3-месячная девочка, ее мама и бабушка.

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Фото с Facebook-страницы Вероники Кас

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Редакция ПРОФИЛЬ

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