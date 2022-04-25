Ракетный удар по Одессе: погибла молодая семейная пара, ожидавшая первенца (фото)

Фото своих самых родных и любимых людей, погибших от смертоносного прилета разместила в Facebook одесситка Вероника Кас.

«В одну секунду мы потеряли вас… Моя дорогая и милая девочка!!! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась… россии нет прощения ! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда! И нет смысла задавать вопрос, как российским властям с этим жить. Жить, забирая жизни других, уничтожая судьбы… Живут ЛЮДИ! А НЕЛЮДИ – вымышленная раса… Которой никогда не понять, не прочувствовать и не осознать всего ужаса, который она творит на этой Земле. Мила, Богдан ! Я обнимаю вас… Вы в моем сердце навсегда. 23.04.2022 г.»,