Два роки тому російська ракета влучила у ЖК «Тірас»: як це було і що з будинком зараз (фото)

Що сталося вранці 23 квітня 2022 року

23 квітня 2022 року – день, коли замість святкового великоднього настрою (це сталося напередодні Великодня) місто занурилося в траур. Російська ракета, випущена з надр ворожої держави, влучила в житловий комплекс «Тірас», вбивши 8 людей (одна жінка була вагітна, тож жертв, насправді, більше), поранивши 18 та скалічивши ще більше доль.

Хронологія жаху:

в 13:20 в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги, що сповіщав про небезпеку;

кілька хвилин потому ракета влучила в «Тірас» – 16-ти поверховий житловий комплекс;

внаслідок влучання будинок був пробитий наскрізь, 30 квартир повністю зруйновані, 62 понівечені.

Що встановило слідство

Прокуратура Одеської області встановила, що наказ про вбивство мешканців «Тірасу» віддали високопосадовці російської армії. За допомогою військової експертизи буде визначено траєкторію польоту ракети та місце її запуску. Зібрані дані стануть частиною матеріалів для міжнародного трибуналу, який неодмінно судитиме злочинців.

86 мешканців комплексу були евакуйовані, 18 отримали травми різного ступеня тяжкості. Але, на жаль, восьмеро одеситів загинули, серед них тримісячна дівчинка і жінка, яка чекала народження малюка.

Понівечені долі

Сім’я Глодан

Валерія Глодан раніше працювала журналістом і маркетологом, потім народила маленьку Кіру. Так і загинула разом із своєю тримісячною донькою і мамою. Росіяни вбили відразу три покоління однієї родини. Але трагедія її сім’ї на цьому не скінчилася. Выживший чоловік добровільно пішов на фронт, де через рік загинув.

Сім’я Чернецьких

Людмила Чернецька, 28-річна чемпіонка Одеси з бодібілдингу та її чоловік Богдан також стали жертвами жорстокого обстрілу. Вони тільки но одружилися і пара очікувала на народження дитини.

Відновлення

Майже два роки тривали роботи з відновлення «Тірасу». Лише наприкінці 2023 року вдалося реанімувати те, що окупанти зруйнували за лічені секунди. І зараз цей будинок є не лише символом трагедії, але і символізує шлях відродження, показує своїм прикладом, що життя триває і перемагає.