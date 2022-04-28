Ракетный удар в одесский «Тирас»: рассказ чудом выжившей девушки

Могли бы мы подумать, что живя в XXI веке, в канун самого светлого праздника – Пасхи, на Одессу нападут варвары, как в самые темные века. Варварами нашего времени оказались русские, которые вместе с нами верят в одного Бога. Они, как и мы, исповедуют православие, но светлый праздник Воскресения Господнего их не остановил: когда 23 апреля 2022 года Украина готовилась к Пасхе, а в Иерусалиме взошел Благодатный огонь, российские войска запустили по Одессе 7 боевых ракет. И, к нашему большому горю, одна из них попала в жилой комплекс «Тирас», что привело к человеческим жертвам. Среди выживших, оказалась прекрасная девушка Ольга Крупина, которой чудом удалось спастись. О том, как она пережила первые минуты ракетного удара, девушка рассказала «Одесской жизни».

– Спасибо большое за «спасение» русскоязычной украинки! Спасение от счастья, спокойствия, благополучия… И от моей квартиры. Спасибо, что я чудом выбралась оттуда (из дома в жилом комплексе «Тирас», Ольга жила на 4-м этаже – прим. ред.).

Возможно, моя история чему-то научит тех, кто игнорирует тревогу. Если в вашем доме есть паркинг, спуститесь туда! Не думайте, что правило двух стен обязательно поможет в вашем случае. Если ракета летит в ваш дом и взрывается там, это правило больше не работает.

Нас уберег случай. Большое везение. Обычно мы прятались в коридоре или в ванной. В этот раз я варила яйца на Пасху и была на кухне, а мой парень в комнате. Оба около окон. Когда прогремел взрыв, я упала на пол и увидела, что моего коридора больше нет. Моя обувь валяется в груде камней, шкаф сломало, а в двери в туалет разбило стекло кусками камней.

Лежа на полу, я молилась о том, чтобы не умереть в мучениях. Я записала голосовое близким людям и сообщила, где моя квартира, на случай если нас завалит.

Когда мы увидели пожар в тамбуре, мы поняли, что выхода два. Прыгать в окно или лезть через дыру над дверью в тамбур и молиться, чтобы там был проход на лестничную площадку. Он был. Соседние квартиры горели, повсюду был дым. Мы вытащили собаку и два маленьких рюкзака. Квартиру рядом с нами завалило выше двери, там не было выхода. Другие квартиры пылали и сыпались. Мы ползли босиком по груде камней, завалы были практически до потолка. Нас спасла огромная удача.

– Есть ли у вас травмы или ранения?

– Ранений и травм, слава Богу, нет. Только ноги порезала об завалы, я была босиком без носков, а парень в теплых носках, поэтому ему повезло чуть больше в этом плане.

– Городские власти вам предлагали какую-либо помощь?

– Что будет с нашей квартирой дальше – непонятно. Эта квартира наших родственников из США, мы несколько лет арендовали ее и только собирались выкупить. Ни горсовет, ни государство пока помощь не предлагали. Когда мы дождались в паркинге отбоя тревоги, а потом вышли, я только к «скорой» подошла и мне там ноги обработали. Мой парень заметил, что в этот же момент приехал Геннадий Труханов. А там будет видно…

– Вернетесь ли вы с парнем в «Тирас»?

– Вернемся точно! Ну, а сейчас просто жутко даже видеть этот дом. Может быть, через недельку. Но я люблю его очень и совсем уезжать из него не хочу, это точно решила для себя. А когда отстроят, выкупим нашу квартиру и будем жить там, скучаю по ней очень.

– Как вы чувствуете себя сейчас?

– Сейчас уже лучше, успокоились. Первые два дня был ад, как зомби ходили.

Но сейчас во время тревоги очень нервничаю, мы еще в частном доме находимся и тут прятаться негде. С парнем и с собакой друг от друга не отходим, боимся разделиться…

Мы, если честно, сами не осознали до конца, что произошло… Просто это такая большая удача, если в такой ситуации вообще может идти речь об удаче…

Фото предоставлены Ольгой Крупиной