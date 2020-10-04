Дистанционное обучение школьников в Одессе: ожидания и реальность

О введении дистанционного обучения в школах этой осенью поговаривали с начала лета. К августу, когда устоялась концепция разделения страны на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны (по ситуации с коронавирусом), было принято два решения. Во-первых, что эпидобстановка в Одессе позволяет открыть двери школ 1 сентября. Во-вторых, для желающих сформируют классы дистанционного обучения. О собственном опыте перевода ребенка на такое дистанционное обучение рассказывает журналист «Одесской жизни».

Успеть в последний момент

Четкая информация о том, что дистанционному обучению — быть, появилась на фейсбук-странице директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич 15 августа. Решение было принято в связи с большим количеством заявлений от родителей, желающих временно перевести детей на дистанционное обучение.

«Мы предвидели такую ситуацию, — заверила директор департамента. — И это право каждой семьи».

Далее предлагался алгоритм действий: желающие пишут заявление на имя директора своей школы, затем подсчитываются заявки и формируются городские дистанционные классы в отдельных школах, после чего ребенок зачисляется в класс дистанционного обучения с сохранением за ним места в «родной» школе. На написание заявлений родителям отводилась неделя до 21 августа.

Но когда 21 августа мы обратились с этим в свою школу, оказалось, что такая мелочь, как форма заявления, до сих пор не уточнена.

Поэтому вплоть до 24 августа заявки принимались в устной форме. 24 августа мы написали заявление, 25 августа мы переписали заявление в уточненной форме, 26 августа мы написали заявление в окончательной форме. Классный руководитель сообщил, что в 9 утра мы можем получить личное дело ребенка в своей школе в центре города и до 11 утра (крайний срок!) завезти это дело в школу на поселке Котовского, где сформирован наш дистанционный класс.

«Ваше право» и реализация его на деле

Да, Елена Буйневич не уточнила, что формально дистанционка окажется переходом из одной школы в другую. То есть нам пришлось съездить на поселок Котовского, написать там заявление с просьбой принять нас в эту школу и получить справку о зачислении. Затем отвезти эту справку в свою школу, чтобы получить на руки документы ребенка — и снова «метнуться» в школу с дистанционным классом, чтобы туда «поступить».

Как известно, в школьной системе образования время родителей ценным ресурсом не считается. И это ладно, дело привычное, но всю последнюю неделю августа я невольно подсчитывала: 25 родителей учеников (и это только наш класс!) несколько раз съездили общественным транспортом из одной школы в другую и обратно, посидели в приемных, пообщались с директором школы, секретарем директора, с охранником и библиотекарем, что явно не способствовало повышению школьной эпидбезопасности за неделю до 1 сентября. И если уж этой передачи личных дел учеников никак нельзя избежать по закону, то почему было не организовать одного курьера?

Отдельным удовольствием было выслушивать на каждом этапе фразы вроде: «Вы же умные люди, зачем этот гембель?!», «Голову морочите с этой дистанционкой!» и «Подождите до октября, тогда все заболеют — и все будут учиться на дому!». Здесь оставалось только улыбаться и напоминать: раз департамент образования дал нам такое право, уж позвольте его реализовать.

Веселые истории с учебниками

Еще интереснее оказалась ситуация со школьными учебниками. В школе, в которую мы переводились, потребовали в числе прочих документов некий акт о получении учебников в «родной» школе. Этот акт нужно было привезти в двух экземплярах, один экземпляр завизировать у библиотекаря этой школы — и отвезти его обратно тому библиотекарю, который выдал учебники. Уже даже не пытаясь понять смысла, мы отправились обратно в «родную» школу — за актом.

Однако там нам ответили, что школьные учебники выдаются просто под роспись — во-первых. А во-вторых, раз уж мы получаем книги в этой школе, а в дистанционной ни на какие учебники не претендуем, то им там вообще должно быть все равно. И это прозвучало вполне логично.

Снова приехав в школу на поселке Котовского (а почему бы не прокатиться на другой конец города в жаркий летний денек?), мы объяснили, что акта о получении учебников у нас нет и не будет.

Секретарь директора, в свою очередь, принялась доказывать, что мы должны строго потребовать этот акт в своей школе.

Немедленно съездить туда — и потребовать! Потому что Елена Буйневич ясно объяснила, что акт должен быть, и если в нашей школе недопоняли…

В этот момент мое терпение закончилось.

— Этот акт не нужен ни библиотекарю, который выдал нам учебники, ни мне, ни моему ребенку, — сказала я. — Он не нужен даже вашему библиотекарю, потому что он в любом случае не выдаст нам учебники, верно? А если он нужен Елене Буйневич, то она может сама съездить в нашу школу, получить акт и завезти его вам.

И нас все-таки приняли без загадочного «акта об учебниках».

На первом же родительском собрании дистанционного класса выяснилось, что обучение вообще будет проходить по электронным учебникам, а книги, полученные в школе, мы можем «читать на досуге, для себя».

Опасения, которые не оправдались

Прочитав слова «дистанционное обучение», многие родители школьников с ужасом вспомнили бардак прошлого учебного года. Тот переход на онлайн-обучение выглядел не разумным отступлением, а паническим бегством. Из положенных ежедневно пяти-семи уроков проводилось в лучшем случае два-три. А обучение свелось к бесконечным контрольным работам, самостоятельному изучению и домашним заданиям.

Однако выводы были сделаны. Нынешняя дистанционка в Одессе оказалась нормально организованным учебным процессом.

Шесть-семь положенных уроков ежедневно, строго по расписанию. И эксцессы (вроде отключения света, из-за которого учитель отменяет урок) случаются не чаще, чем в обычной школе. При этом радует ценная возможность присесть рядом с ребенком и самому оценить качество преподавания. А родительский и ученический чаты в Вайбере, где можно всегда уточнить домашнее задание, расписание и отметки ребенка, уже стали обычным делом в любой городской школе.

Дети адаптируются к такому виду обучения лучше и легче, чем их родители. Школьники ценят новизну, и новые виды заданий подстегивают их интерес к учебе (например, стихотворение наизусть на дистанционке сдается как видеозапись, на которой ученик читает по памяти с закрытыми глазами).

Любители поболтать тоже не растерялись — и создали свой «чатик», где параллельно с уроком идет ученическая переписка с традиционными «тут училка не права!», «Катьке нравится Сережа» и «дай списать математику!». Несомненный плюс в том, что отличник, желающий внимательно слушать только учителя, легко отключается от такого «болтливого чатика».

* * * * *

В гордепартаменте образования подчеркивают, что «это — временный перевод ребенка на дистанционное обучение». Правда, гарантируют, что «ребенок будет учиться дистанционно столько, сколько вы (родители) посчитаете нужным». Впрочем, Елена Буйневич уже несколько раз обмолвилась, что в ближайших планах — создание постоянной дистанционной школы в Одессе.

Да, один из важнейших плюсов обычных занятий в школе — социализация. Дистанционка лишает живого общения. Но уже сейчас в Одессе насчитывается 37 классов, дети и учителя которых оказались на самоизоляции в связи со случаями заражения коронавирусом. И вполне вероятно, что общий авральный переход на дистанционное обучение — только вопрос времени.

О минусах дистанционки

Неудобным оказалось время начала занятий — 13.00. И это понятно, ведь многие преподаватели с утра заняты на обычных занятиях. Но учитывая количество уроков, например в нашем 9-м классе, занятия заканчиваются в шесть-семь вечера. Удобство, которое оборачивается проблемой, — «сидячий» образ жизни при такой учебе. Да, школьнику не нужно тащить в школу тяжелый рюкзак и бегать между классами, а родитель не беспокоится о том, когда ребенок ушел и когда вернулся домой, но просиживать у экрана по три-четыре часа подряд не очень-то здорово.

Дистанционка не для тех родителей, кто против «всех этих гаджетов и прочих модных штучек». Здесь нужны и соцсети, и мессенджеры, и электронная почта. Важен и материальный фактор: в нашем дистанционном классе оказались семьи, в которых смартфон есть только у одного из родителей, и на время занятий они отдают его ребенку, что не всегда удобно.

Есть и риск, что пожелав вернуться в прежний класс, вы не совпадете с ним по программе. Но, на мой взгляд, пара тем, которые придется наверстать самостоятельно, это вполне поправимо.

Тая Найденко. Карикатура Анастасии Найденко

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