Сливовый пирог со вкусом капучино – рецепт

Аппетитный сливовый пирог со вкусом капучино поднимет настроение и зарядит энергией на целый день.

Для того чтобы приготовить сливовый пирог со вкусом капучино, нам понадобится: мука — 250 г, сливы — 800 г, творог — 750 г, яйца — 5 шт., сахар — 110 г, сливочное масло — 125 г, жирные сливки — 150 мл, растворимый капучино — 5 ст. ложек, крахмал — 2 ст. ложки, разрыхлитель — 0,5 ч. ложки, щепотка соли, грецкие орехи и сахарная пудра — по вкусу.

Муку смешать с молотым грецким орехом, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного сливочного масла, порезанного мелкими кубиками. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто.

На посыпанной мукой поверхности тонко раскатать тесто и выложить его в глубокий противень 20х40 см. Убрать противень с тестом в холодильник на полчаса.

НЮАНС: охлаждение теста в холодильнике сделает его нежным и предохранит от усадки во время выпечки.

Для приготовления творожной начинки нужно растворить порошок капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить.

Затем три яйца взбить с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и кофе. Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно подмешать к творожному крему.

Нагреть духовку до 200 градусов. Вынуть из холодильника противень с тестом и дать ему немного «разогреться».

НЮАНС: чтобы при выпекании корж не выгибался, тесто лучше наколоть вилкой.

На тесто выложить творожную начинку, а на нее — половинки вымытых слив без косточек срезами вниз. Выпекать пирог около 40 минут, до готовности. Готовый десерт остудить, разрезать на куски и посыпать сахарной пудрой.

Ориентировочная стоимость блюда — 120 грн.