Об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

В воскресенье во всех школах проверили температуру в классах, после чего классные руководители должны проинформировать родителей о ситуации в их школах.

«Директора и учителя заинтересованы в очном обучении не меньше, чем родители и дети. Конец прошлой недели показал правильность решения о дистанционном, поэтому поступаем согласно Санрегламенту», — отметила Буйневич.

Напомним, в связи с резким похолоданием школы Одессы с 8 апреля перешли на дистанционную форму обучения. Это вызвало возмущение родителей — они считают, что дети должны посещать школы.