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На тихой одесской Спиридоновской — бурная ярмарка (фоторепортаж) 

На тихой одесской Спиридоновской — бурная ярмарка (фоторепортаж) 

На довольно тихой одесской улице Спиридоновской проходит ярмарка для жителей Приморского района. Ассортимент огромен, особенно — овощей и фруктов.

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Впрочем, закупить на ярмарке можно и другие продукты. Всего очень много, цены чуть ниже, чем на рынках. Одесситы, попавшие на этот осенний праздник, активно делают здесь базар.

Тут же готовится плов и шашлыки, детишек развлекают аниматоры, звучит музыка, а ведущая громко зазывает одесситов присоединиться к покупкам.

На ярмарке — как на рынках, даже лекарственные травы и полезные снадобья можно прикупить. Мясо и колбасы — тоже в изобилии. Есть и ряды с хенд-мейдом: украшения — на любой вкус.

Реклама на кофемашине, что любой кофе стоит 1 грн — не просто зазывной трюк, а, как мы убедились, полное соответствие тексту.
Немного смущает то и дело звучащая громкая реклама. Призыв «Если в вашем кармане мало капусты, купите на нашей ярмарке целый кочан» — еще так-сяк. А вот «Как увижу я сосиски, мой желудок — в зоне риска» звучит уже как-то зловеще.
Впрочем, все заняты на ярмарке своим делом, кто-то ест, кто-то приценивается к продуктам и прочим товарам, дети атакуют аниматоров. Тихая Спиридоновская очень оживилась на этих выходных.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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