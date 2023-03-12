Названо настоящее имя Героя, расстрелянного за слова «Слава Украине!»

Украинским военным, расстрелянным после слов «Слава Украине!», был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Об этом сообщили в Службе безопасности после тщательного расследования всех известных обстоятельств и имеющихся материалов.

Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов.

Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

«Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит, враг обязательно будет разбит. Ибо Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!» – отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Руководитель Службы безопасности добавил, что спецслужба работает над идентификацией окупантов, совершивших это кровавое преступление.

«Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание», – подчеркнул Василий Малюк.

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время СБУ принимает комплексные меры по установлению военнослужащих России, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Александру Мациевскому прислоено звание Героя Украины

Сегодня же, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащему ВСУ Александру Мациевскому, расстрелянному россиянами после слов «Слава Украине».

«Присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Украинскому воину. Человеку, которого будут знать и помнить вечно. За храбрость, за уверенность в Украине и за его „Слава Украине!“. Герою слава! Героям слава! Украине слава!», — написал Зеленский в соцсетях.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как российские оккупанты расстреляли пленного украинского воина. Слова украинца: «Слава Украине!» привели рашистов в бешенство и они открыли огонь в безоружного человека.

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