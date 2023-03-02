Война и дети: как дошкольники пережили год Великой войны

Какие трансформации произошли с маленькими украинцами за последний год? Какую роль играет их близкое окружение? Редакция «Одесской жизни» начинает серию публикаций о детях войны. В этом материале расскажем о дошкольниках.

История Лёвы

В прошлом феврале Льву было два года. Мама Александра Коринь вспоминает, что звуки взрывов не нарушили его крепкого сна. А воздушная тревога застала их на улице однажды. Тогда они сразу же вернулись с прогулки домой.

«К счастью, он ничего не понимал… Я сохраняла относительное спокойствие, поэтому и он чувствовал себя хорошо. Разговоры взрослых он тогда еще не осознавал, да и сам на тот момент почти не разговаривал. Для него главным было то, что я с ним, куда бы мы ни направлялись. Важно, что он вместе с мамой», — рассказала Александра.

Уезжать из Одессы Александра категорически отказывалась. Она работала телерадиоведущей. Работа помогала ей психологически. Вспоминает, что когда на улице стали выть сирены и начали бомбить мирные объекты Харькова, она испугалась.

«Поняла, что не прощу себе, если вдруг что-нибудь случится, а я не воспользовалась шансом уехать в Латвию вместе с мужем-европейцем. Первого марта мы уехали из Одессы», — поделилась мама Льва.

По мнению Александры, для ее ребенка важно, что родители рядом. А перемещение по странам мальчик не понимал.

Лев знает лозунг «Слава Укрїні!» и напевает «Ой у лузі червона калина». Это мама рассказала сыну. Иногда Александра говорит малышу, что с окончанием войны они поедут домой, к бабушке.

«Но понимания, что такое «война», у него нет», — говорит мама Льва.

Семья мечтает вернуться домой в мирную Одессу. Ведь сложностей вынужденного беженства много. Да и оставаться за границей не планируют.

История Софии

Одесса. Спускаемся с дочерью к морю. Соня едет на самокате впереди. Поет свою песню: «я українка, я українка». Потом останавливается и спрашивает меня:

— Мам, я украинка?

Я утвердительно отвечаю. А Софья просит теперь называть ее именно так.

Моей дочери четыре года. Она знает о ракетах, россии и злом дяде, которого в детстве не любили. Поэтому теперь он мстит нам. София знает о добрых воинах в форме, защищающих Украину. И Николаев. Почему-то этот город запомнился моему ребенку.

«Как там наш Николаев?» — периодически спрашивает Соня. А я рассказываю, что город-герой стоит и прикрывает Одессу.

Когда София видит людей в форме, то расспрашивает меня, воин ли это. Добрый ли он, или враг. Радуется, если увидит шеврон в виде сине-желтого флага. Она замечает украинское знамя повсюду. Соня очень внимательна к деталям.

Она часто спрашивает нас с мужем: «Когда закончится война?». А у нас ответа нет. Говорим, что когда-нибудь закончится. И Украина победит.

Мы не скрываем войну от дочери. Потому что ее папа в ВСУ, а мама – журналист. У Сони есть все возможности слушать рассказы о проклятой войне. А еще: слышен свист ракет и ПВО, ночевать в коридоре квартиры, ходить в паркинг. Там можно есть печенье, забавляться, познакомиться с переселенцами. Так у Сони появилась подружка из Харькова.

Так мы все подружились в Украине. Ибо есть одна беда и одно желание. А наши дети будут расти в любви. Чтобы стать взрослыми с большим сердцем.

История Марички

В феврале прошлого года Маричке исполнилось четыре. Мама Виктория Новаковская рассказывает, что не верила в возможность полномасштабного наступления россиян.

«В пять утра позвонил мой папа. Он живет в области, в Подольске, где разбомбили часть. Это было в трех километрах от моего папы», — вспоминает Виктория.

Она вспоминает, как не могла взять себя в руки, не понимала, что делать. Муж Виталий — бывший военный. Он пошел добровольцем в ВСУ в первые дни полномасштабного наступления. Уезжать из страны семья не планировала.

Первую неделю после 24 февраля Виктория вместе с дочерью была у мамы в Одесской области. Потом уехали на месяц в Карпаты.

Казалось бы, с этого момента Маша очень быстро повзрослела. Она слышала, как мы отзываемся о России, о путине, о молчащих людях. И она говорила: варю зелье, чтобы путин сдох. Игры такие у нас», — поделилась мама Марички.

По возвращении в Одесскую область семья пережила ужас. Над их домом пролетела ракета. Это испугало Маричку. Ребенок на время закрылся в себе.

«Она боялась спать сама, держала меня за руку. Тревогу воспринимала тяжело», — вспоминает Виктория.

Чтобы помочь дочери, родители чаще ее обнимают, целуют и играют с ней.

Виктория рассказала, что ее родной брат много лет живет в россии. Маричка слышала, как мама разговаривала с ним по телефону.

«Мама, он же россиянин. Россияне – наши враги. Как ты можешь говорить с нашим врагом? Я ей объясняю, что не все там поддерживают политику».

Маричка просит включать ей украиноязычные мультфильмы. Семья активно использует украинский в общении. В семье решили, что ребенок должен знать о войне. Что Россия – страна-агрессор. Тем более эта информация звучит отовсюду. У Марички своя трактовка: россию она называет «смердящей собакой», а россиян «дикими кабанами».

Виктория рассказала, что за последний год она стала больше ценить то, что имеет: «У нас страна замечательная и никуда не хочется уезжать. Маша говорит: я люблю Украину, никуда не хочу уезжать».

Комментарий специалиста

Своими наблюдениями о дошкольниках поделилась практический психолог КНП «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» ООР Юлия Ермакова. Она рассказала, что дети знают о войне то, что они видят или знают с разрешения взрослых. Каждый ребенок отреагировал по-своему. Так же, как их родители.

Нормальные игры в ненормальное время

У дошкольников появились новые игры. О войне. Специалист рассказывает, что «спасательные игры» — это хорошо. Таким образом, дети могут выражать себя. Важно наблюдать, как ведет себя ребенок: есть ли повышенная агрессия, злоба, что она говорит? Дошкольники не могут самостоятельно сделать выводы. Они повторяют мнения взрослых. Игры показывают, как дети воспринимают новую реальность. Хорошо, когда родители могут приобщиться к забавам.

— Это нормальные игры в ненормальное время. Родители могут направлять игру. Посмотреть, что ребенка больше всего тревожит. Это очень правильное взаимодействие с детьми в этом возрасте, — объяснила Юлия Ермакова.

Для развлечений можно выбрать что угодно: песок, краски, игрушечное оружие. А еще не следует навязывать ребенку игры о войне. Это должно быть ее желание.

На что стоит обратить внимание:

качество сна (поворачивается с боку на бок, плачет во сне);

телесные проявления (сосет палец, грызет ногти, щиплет себя);

не хочется учиться;

частая раздражительность;

физиологические изменения (энурез, боли в животе, головные боли).

Эти признаки свидетельствуют о напряжении. Следует наблюдать за ребенком. Можно узнавать о страхах и переживаниях ребенка через игру. Взрослые могут помочь.

— Быть стабильными для ребенка, чтобы понимала, что он в безопасности. Для этого мы обнимаем ребенка много и часто. Ребёнок должен чувствовать границы, которые создают для него родители. В этих границах она находится в безопасности, — объяснила Юлия Ермакова.

Еще помогут ритуалы: прогулка, сон, просмотр мультфильма. Должны быть постоянные правила, которые семья выполняет ежедневно.я. При этом стоит видеть, слышать своего ребенка и поддерживать его так, как он того хочет. Если симптоматика усиливается или родители не могут понять, что с ребенком, то обращаемся к специалисту. Каждый случай уникален, так что единого рецепта нет.

Жизнь детей в горячих точках под постоянной угрозой. Маленькие дети могут переживать посттравматическое стрессовое расстройство. Он проявляется со временем. Это очень сильно влияет на дальнейшую жизнь, структуру построения личности. Может теряться базовое доверие к жизни.

— Это и категория детей, родители которых должны будут обратиться за помощью к специалистам в первую очередь, чтобы ПТСР не перерос в хроническую форму, — пояснила Юлия Ермакова. По ее мнению, психологи в Украине должны быть специалистами на уровне педиатров.

Ольга Лопатюк



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