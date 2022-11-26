День в Одессе: Николай Пирогов участвовал в создании Одесского университета

25 ноября 1810 года родился Николай Пирогов, выдающийся хирург, профессор, считающийся основателем военно-полевой хирургии. Пирогов несколько лет прожил в Одессе, занимался преобразованием Ришельевского лицея в университет, а его именем в нашем городе названы улица и переулок.

В 16 лет Пирогов поступил в московский университет на медицинский факультет. После его окончания учился в престижном университете Дерпта (сейчас Тарту), и в 26 лет был избран профессором. Занимал пост декана кафедры хирургии в медико-хирургической академии.

Во время Крымской войны Пирогов ввел новый метод ухода за ранеными. Их отбирали по тяжести ранений: тяжелораненым делали операцию в полевых условиях, а с легкими ранами отправляли в госпиталь внутри страны. Кроме того, он первым применил эфир при операциях в полевом лазарете, использовал крахмальную повязку, которую позже заменил гипсовой. Также Пирогов был автором полного курса прикладной анатомии и первого атласа топографической анатомии человека.

После войны Пирогов рассказал Александру II об отсталости вооружений и проблемах, к которым это приводит. Однако император рассердился и отправил его в Одессу в качестве попечителя Одесского учебного округа.

В нашем городе Пирогов изучал систему преподавания в одесских гимназиях, подготовил Ришельевский лицей к преобразованию в университет.

Пирогов часто печатался в газете «Одесский вестник», стараясь способствовать объединению разных национальностей, живших в Одессе. Однажды он сравнил успехи учеников в еврейских школах с уровнем знаний учащихся христианских училищ, и сравнение было не в пользу христиан. Статья вызвала критику, и Пирогова перевели из Одессы в Киевский учебный округ, а через 10 лет вообще уволили со службы без права на пенсию. К тому времени он был членом нескольких иностранных академий.

Хирург поселился под Винницей, где открыл бесплатную больницу. Умер Николай Пирогов 5 декабря 1881 года.

Ирина Сорокина

Источники: odessa-memory.info, 1tv.od.ua, Википедия