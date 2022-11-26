Отключения света в Одессе: действуют ли графики 26 ноября?

По состоянию на утро субботы, 26 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщается на сайте компании «ДТЭК Одесские электросети».
По информации ДТЭК, ранее составленные графики стабилизационных отключений света сейчас не действуют.
Потребителей призывают экономить электричество и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу 26 ноября и воскресенье 27 ноября общественный электротранспорт в Одессе работать не будет.
Ранее в компании «Укрэнерго» назвали срок, когда прекратят аварийные отключения света.
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