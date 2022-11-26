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В Одессе слышны взрывы: пояснение Сил обороны

В Одессе слышны взрывы: пояснение Сил обороны

В Одессе могут быть слышны взрывы в любое время. Если нет сигнала воздушной тревоги, значит их источник – наши силы обороны. При этом непосредственные причины взрывов военные назвать не могут, так как это секретная информация.

Об этом сказано в информационном сообщении от оперативного командования «Юг».

В сообщении отметили, что одесский регион остается среди приоритетов врага. Поэтому противодесантная оборона побережья, организованная с первых дней полномасштабного вторжения, остается актуальной, несмотря на низкую вероятность враждебной высадки.

Также противник может проводить диверсионно-разведывательную деятельность с использованием водолазов. Таким потенциальным действиям российским оккупантов также противодействую Силы обороны Одессы.

«Силы и средства защиты сосредоточены и организованы для обеспечения безопасности. В том числе – с проведением боевых и учебных мероприятий по поддержанию готовности и реагирования на вызовы и угрозы.

Таким образом, время от времени действия сил обороны могут сопровождаться звуками боевой работы, взрывами и выстрелами», — заявили в ОК «Юг» и пояснили: «Деятельность подразделений Сил обороны не подлежит освещению, чтобы не ориентировать врага».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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