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День в истории: кто такой Степан Бандера и что он сделал для Украины?

День в истории: кто такой Степан Бандера и что он сделал для Украины?

В этот день, 1 января, у украинцев двойной праздник: сегодня мы отмечаем не только первый день нового года, но и день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. И сегодня ровно 114 лет со дня его рождения. Какое значение имеет эта весьма неординарная личность для Украины, узнавала «Одесская жизнь».

Степан Бандера: основные факты биографии

Бандера в детстве

Степан Бандера в детстве, фото 24СМИ

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в семье греко-католического священника в селе Старый Угрынив на территории Австро-Венгрии (сейчас – Ивано-Франковская область). Активной политической позицией Степан пошел в отца – тот активно участвовал в политической жизни и даже был послом в парламенте ЗУНР-УНР в Станиславе.

Степан с 13 лет был в украинской скаутской организации «Пласт», а в 20-летнем возрасте вступил в ОУН. До 1933 года он учился в агрономическом отделе Высокой Политехнической школы во Львове. Уже тогда польские власти взяли парня «на карандаш» за участие в украинских национальных инициативах. Закончить Политехническую школу у Бандеры так и не получилось: его арестовали накануне дипломного экзамена.

В 1933 года Степан Бандера становится руководителем – краевым проводником на Западной Украине.

В ОУН Бандера проявил себя как радикальный политик: например, он организовал несколько политических убийств (в том числе секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – как ответ ОУН на Голодомор в Украине).

Его приговорили к смертной казни, но заменили ее пожизненным заключением. Однако после захвата Польши Германией в 1939 году Бандера вышел на свободу.

В этот период он работал над расширением сети освободительной организации на территорию всей Украины, но из-за начавшегося раскола в организации этим планам не суждено было сбыться.

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Часть ОУН, которая окончательно перешла под руководство Бандеры, получила название «бандеровцы» или ОУН (б). С помощью этих сторонников Бандера мечтал создать независимое Украинское государство на западноукраинской территории. О его создании он и провозгласил 30 июня 1941 года во Львове. Но немецкие власти не поддержали подобное решение. Бандеру арестовывают и бросают в концлагерь Заксенхаузен. Отрезанный от мира, он не знал, продолжают ли бороться побратимы в Украине. Но лидер ОУН все равно не согласился отозвать Акт восстановления Украинского Государства.

После этого украинские подразделения УПА (окончательно были сформированы весной 1943 года) начинают бороться не только против польских и советских партизан, но и против немецкой оккупации. При этом сам Степан лично никогда не возглавлял УПА.

Освободился Бандера в 1944 году. И сразу же вернулся к деятельности в ОУН. В 1959 году был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским с помощью цианистого калия.

Что сделал Степан Бандера для Украины?

Факельное шествие в Киеве

Факельное шествие в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры, Киев, 1 января 2021 года. Фото Украинской правды

Как рассказал кандидат исторических наук, исследователь украинского освободительного движения ХХ века Николай Посивнич, Степан Бандера является олицетворением и символом борьбы, освободительного движения.

«Само слово «Бандера», «бандеровцы» олицетворяют теперь все освободительное движение, как в ранние исторические периоды было «петлюра», «петлюровцы» или «Мазепа», «мазепинцы». И поэтому эта плеяда, которая была и вместе с Бандерой, и против Бандеры, и позже отошла от этого движения – оккупанты. Как и немцы. Как их Советы окрестили по имени проводника. «Бандера» стало общим названием всего движения», – пояснил Посивнич.

По его словам, для нынешних российских оккупантов те, кто говорит на украинском, носит вышитую рубашку – это тоже бандеровец, и кто борется за независимость Украины – также бандеровец, независимо от того, русскоязычный он, православный или католик. Это клише, которое имело место во вражеской пропаганде 70 лет назад, существует и сейчас.

«Бандера был, как сейчас модно говорить, менеджером освободительного процесса. Поэтому враждебная пропаганда и сделала его олицетворением всех борцов против оккупации – против одного человека гораздо легче бороться на пропагандистском фронте: мол, если бы не Бандера, то украинцы не боролись бы. Поэтому эти слова – Бандера, бандеровцы – являются таким хорошим информационным инструментом, когда можно им сознательно манипулировать, и против одного человека гораздо легче бороться, чем против сотен тысяч», – пояснил исследователь украинского освободительного движения.

День рождения Бандеры: как отмечают в Украине

акция одесских активистов в день рождения Бандеры

Акция одесских активистов в день дня рождения Степана Бандеры 1 января 2022 года. Фото: Думская

1 января, в день рождения Бандеры, в Киеве уже стало традицией устраивать факельное шествие в честь народного деятеля.

Во Львове в честь этого события устраивают народное вече возле памятника Бандере, а также молебен о судьбе Украины.

В этом году из-за полномасштабного вторжения россии программа претерпела изменения: проведение массовых мероприятий и собраний в столице ограничено из-за угрозы ракетных обстрелов. Кроме того, многие активисты ВО «Свобода», которые организовывали марши в предыдущие годы, сейчас защищают Украину на фронте.

В Одессе 1 января 2022 года в связи с ограничениями «ковидного» карантина активисты решили обойтись без факельного шествия – они собрались у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, скандировали лозунги «Слава Украине – Героям Слава», а также исполнили марш Украинской повстанческой армии «Батько наш Бандера, Україна мати» и песню Украинской повстанческой армии «Зродились ми…», ставшую основой «Марша новой украинской армии».

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Также напомним, что осенью 2022 года имя Степана Бандеры стало популярным в соцсети «ТикТок», когда песня «Батько наш Бандера» стала вирусной. Этот хит даже спели в стенах Верховной Рады.

Источники: УНИАН, Телеграф и nv.ua
Фото: Телеграф

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