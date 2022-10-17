УПА в Одессе: как Шухевич у нас спецслужбы дурил

Одним из самых известных деятелей в истории УПА был Роман Шухевич, главнокомандующий с 1943 года, который носил псевдоним Тарас Чупринка. Он дважды приезжал в Одессу на лечение. И хотя на него охотились советские спецслужбы, оба раза оставлял их, что называется, с носом.

«Диверсант» со стажем

Роман Шухевич родился во Львове, был одним из первых учеников в школе, занимался спортом и мечтал переплыть Ла-Манш. Он окончил политехнический институт и заочно — музыкальный. В 1941 году, пройдя военную подготовку в немецкой разведывательно-диверсионной школе, Шухевич стал одним из командиров батальона «Нахтигаль», сформированного из украинцев. Однако воевать за фашистов украинские патриоты не собирались — знания, полученные у немцев, они хотели использовать для создания украинской армии. Потому Шухевич бежал, и гитлеровцы объявили его в розыск.

Не менее азартно на Шухевича охотились и советские спецслужбы. Его объявили во всесоюзный розыск, а фотографии разместили во всех ориентировках.

Несмотря на это, Шухевич умудрился пройти лечение в Лермонтовском санатории Одессы — под самым носом у кагэбэшников.

Кардиограмма с риском для свободы

Весной 1948 года Роман Шухевич в сопровождении подпольщицы Галины Дидык отправился в Одессу. Им оформили путевки по фиктивным документам — на двух учителей, приехавших на лечение. Они приобрели курс дорогостоящих оздоровительных процедур и в течение полутора месяцев лечились у кардиолога Неллингера и профессора Сигала. Шухевича также обследовали в одном из военных госпиталей Одессы, где был редкий аппарат для снятия кардио­граммы. Каждый визит к врачу был рискованным, и пока Шухевич был на процедурах, Дидык ждала его под дверью с пистолетом в кармане, а сам Шухевич не расставался с ампулой яда.

Вдвоем с Дидык они гуляли по центру Одессы, бывали в музеях и те­атрах, фотографировались, но никто на них даже не обратил внимания. При этом в фальшивом паспорте Шухевича была вклеена точно такая же фотография, которая фигурировала во всех ориентировках и документах КГБ.

Через год Шухевич приезжал на лечение в Лермонтовский санаторий еще раз, по тем же документам. В тот раз, купаясь в море, он потерял медальон-икону, который ему подарила мать, и счел это плохой приметой. Из Одессы он уезжал с предчувствием скорой смерти. Умер Роман Шухевич в 1950 году — застрелился, когда его пытались арестовать.

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