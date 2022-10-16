В Одессе украинским национальным подпольем руководил директор театра

В октябре 1941 года советские войска оставили Одессу, и в город вошли румыны, создав оккупационную зону «Транснистрия». Как только это произошло, ОУН отправила в Одессу людей для создания подпольной сети в борьбе с оккупационным режимом.

На Одесчине был организован местный областной провод ОУН. Сюда входили болгары, молдаване, русские — выходцы из интеллигентных семей, выступавшие против советской власти. Иногда они сотрудничали с украинскими партизанами. Руководил украинским подпольем в Одессе директор Украинского театра Степан Бондарчук. Подпольщики вели антифашистскую пропаганду среди румынских солдат, устраивали диверсии. В работе украинского историка Надежды Сафоновой о деятельности ОУН на Одесчине сказано: «При сопротивлении оккупационному режиму на территориях Транснистрии, идея национального возрождения самостоятельности и соборности Украины получила широкую поддержку населения Одесчины, которое активно сотрудничало с организацией украинских националистов».

Когда была создана УПА, в Одессе стал работать мобилизационный штаб, который привлекал в ее ряды молодежь и бывших офицеров царской и Красной армий. Надежда Сафонова пишет: «…на ноябрь

1942 г. организационная работа в Транснистрии велась плохо… Помощником провод­ника группы Т. Семчишина в Транснистрии была сплочена работа членов ОУН и оказана помощь отрядам УПА, действовавшим на территории Западной Украины».

Но, несмотря на это, особо заметных диверсий и нападений на румынских оккупантов в Одессе было мало. Численность УПА здесь была небольшая, поэтому приходилось довольствоваться агитационной и пропагандистской работой. Правда, на севере Одесчины отряд из Винницкой области активно боролся против оккупантов, но просуществовал он недолго.

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