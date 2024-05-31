Территория памяти: в Одессе открылся новый музей

Музей только-только открылся… В нем много аутентичных материалов…

Библиотека, фотографии, картины… Каждый стенд «живой»: оснащен планшетами с видеоматериалами. Так перед глазами оживает сама история.

Так случилось: мы знаем о геноциде еврейского народа (если знаем), но этот Музей — о геноциде армян и крымско-татарского народа, а еще — о многих народах мира… И, конечно, о геноциде нас, украинцев…

Как рассказывает нам администратор и экскурсовод Музея геноцида «Территория памяти» Виктория Беловол, инициатором, вдохновителем и организатором работ по созданию Музея стал общественный деятель, историк, юрист, кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Украины, председатель правления ОО «Одесский центр исследования Холокоста» Павел Козленко со своей командой.

— Этот Музей — не только прикосновение к истории, но еще и отражение того, что происходит сейчас… В Музее собрана история геноцидов с начала ХХ века до настоящего времени. Музей только открылся. Планов много. Это, конечно, прежде всего экскурсии. Но будут проводиться лекции, другие мероприятия, — рассказывает Виктория.

Монеты, документы, личные вещи…

От стенда к стенду… Каждый шаг — это не только боль и отчаяние, но и главное — осознание… Словно ответ на еще один трудный вопрос: «Как, как такое могло произойти?!»…

Из отзыва о новом Музее руководителя Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка:

«В Одессе силами неравнодушных открылся Музей геноцида «Территория памяти», где отражены преступления против народов, составляющих современную украинскую политическую нацию, ведущую борьбу за Независимость Украины. Среди стендов Голодомор украинцев, Депортация кырымлы, Холокост евреев и ромов, Геноцид армян, Геноцид украинцев путинской россией нашего времени. Павел Козленко и его команда сделали чрезвычайно важное для нашего общества дело. Ценю и горжусь сотрудничеством и взаимодействием с этими людьми с начала создания Южного межрегионального отдела Украинский институт национальной памяти. Уважение им и большое спасибо! Верим и делаем все для того, чтобы приблизить нашу Победу и привлечь к международному Трибуналу верхушку нацистской россии. Так и будет. Аминь»…

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