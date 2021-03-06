Министерство здравоохранения создало электронный лист ожидания вакцинации от коронавируса. Попасть в него можно через государственное мобильное приложение «Дія».

Министерство здравоохранения создало электронный лист ожидания вакцинации от коронавируса. Попасть в него можно через государственное мобильное приложение «Дія».

Здесь вам предложат записаться в пункт прививки, выбрать конкретную дату и время визита к врачу для вакцинации. Если у вас нет мобильного приложения, это можно сделать, позвонив в контакт-центр Министерства здравоохранения по номеру (0-800)-60-20-19.

Напомним, что первыми вакцину получают медицинские работники, работники экстренных служб, работники и граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, военнослужащие. Во вторую, третью и четвертую очередь — люди, входящие в группу риска по профессиональному признаку, по состоянию здоровья или по возрасту. Пятый этап предусматривает вакцинацию людей возрастом от 18 до 59 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что ВОЗ утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID.

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