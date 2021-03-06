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Кто доведет до ума одесский дом Либмана? (фото)

Кто доведет до ума одесский дом Либмана? (фото)

Заканчивать процесс реконструкции-реставрации несчастного дома Либмана в Одессе будет не та компания, которая предложила на торгах наименьшую цену.

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Исходя из информации ресурса Prozorro, новым подрядчиком, с которым наши чиновники намерены заключить договор, стала фирма «Таурус», хотя наименьшую цену стоимости работ предлагало ООО «Украспецпроект».

Протокол тендера, дом Либмана

История эта долгая и непростая. Поначалу одесская мэрия разорвала договор с компанией «Укрспецпроект» и объявила тендер на нового подрядчика.

Далее «доведение до ума» одесского дома Либмана решили «подкорректировать». На ремонтно-реставрационные работы (то есть, их корректировку) в мэрии собирались потратить 17,5 миллионов гривен. «Укрспецпроект» предложил самую низкую стоимость – 14,9 миллионов гривен.

Однако, согласно Протоколу заседания тендерного комитета Управления капитального строительства (УКС) Одесского горсовета, заканчивать реконструкцию Дома Либмана будет другой подрядчик – фирма «Таурус», которая предложила за свои услуги 15 млн 754,5 тысячи гривен.

Исходя из того же Протокола, глава УКСа Борис Панов мотивировал отказ «Укрспецпроекту» необоснованно заниженной ценой, которую предложила фирма – «отсутствует детальное обоснование предложенной цены по результатам аукциона».

Ну а сам дом Либмана сейчас «красуется» прохудившейся драпировкой, здание всю зиму простояло без крыши.

Дом Либмана, драпировка

одесский дом Либмана, реставрация

Дом Либмана, без крыши

Корреспондент «Одесской жизни» отмечает: щит с паспортом объекта по-прежнему гласит, что работы на нем ведет «Укрспецпроект».

Впрочем, отметили мы и кое-какое «оживление» на строительных лесах.

Дом Либмана, леса, рабочий

Дом Либмана, купол

Фирма «Таурус» должна закончить работы по восстановлению фасада и крыши памятника архитектуры на Преображенской до декабря 2022 года.

Фото и скриншот автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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