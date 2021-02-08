Безусловно, работать с саженцами, продающимися уже посаженными в различные емкости, гораздо удобнее, да и приживаются они практически на 100%. Вот только недобросовестные продавцы могут непосредственно перед продажей посадить молодое растение в контейнер.

Чтобы проверить, как долго саженец находится в горшке, достаточно аккуратно приподнять его за ствол у самой поверхности земли. Только что посаженное растение выскользнет, а то, которое провело в земле достаточное количество времени, – приподнимется вместе с горшком.

Чтобы не травмировать растение, иногда достаточно приподнять горшок, чтобы увидеть корни, проросшие наружу через дренажные отверстия. Аналогично, по корням, проросшим через ткань, можно узнать, как давно растение с земляным комом находится в мешковине.

Не меняйте воду черенкам цветочных растений

При размножении черенками цветочных растений подмечено, что большинство из них не любят смены воды в стаканчике или в другой таре, где они окореняются. Когда черенок находится в воде, в ней накапливаются нужные ему продукты обмена. Поэтому воду лучше добавлять по мере ее испарения. А сам стаканчик должен быть темным – тогда корни появятся быстрее. Количество воды нужно поддерживать на уровне примерно 1 см, так как корни появляются на линии вода – воздух.

Фото: yard.hozvo.ru, greendom.net