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Дачные советы: о саженцах с закрытой корневой системой и черенках цветочных растений

Дачные советы: о саженцах с закрытой корневой системой и черенках цветочных растений

Безусловно, работать с саженцами, продающимися уже посаженными в различные емкости, гораздо удобнее, да и приживаются они практически на 100%. Вот только недобросовестные продавцы могут непосредственно перед продажей посадить молодое растение в контейнер.

саженцы в контейнерах

Чтобы проверить, как долго саженец находится в горшке, достаточно аккуратно приподнять его за ствол у самой поверхности земли. Только что посаженное растение выскользнет, а то, которое провело в земле достаточное количество времени, – приподнимется вместе с горшком.

Чтобы не травмировать растение, иногда достаточно приподнять горшок, чтобы увидеть корни, проросшие наружу через дренажные отверстия. Аналогично, по корням, проросшим через ткань, можно узнать, как давно растение с земляным комом находится в мешковине.

Не меняйте воду черенкам цветочных растений

черенки цветочных растений

При размножении черенками цветочных растений подмечено, что большинство из них не любят смены воды в стаканчике или в другой таре, где они окореняются. Когда черенок находится в воде, в ней накапливаются нужные ему продукты обмена. Поэтому воду лучше добавлять по мере ее испарения. А сам стаканчик должен быть темным – тогда корни появятся быстрее. Количество воды нужно поддерживать на уровне примерно 1 см, так как корни появляются на линии вода – воздух.

Фото: yard.hozvo.ru, greendom.net

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Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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