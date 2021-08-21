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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта заправок на зиму

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта заправок на зиму

Продолжаем делиться вкусными и полезными рецептами заготовок на зиму. В этот раз готовим витаминные суповые заправки.

Заправка для борща

заправка борщ

ИНГРЕДИЕНТЫ: свекла, помидоры и сладкий перец – по 3 кг, лук и морковь – по 2 кг, чеснок – 6 зубчиков, горький перец – 2 стручка, сахар – 1,5 стакана, соль – 5 ст. ложек, растительное масло – 4 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. С помидоров снять кожицу, ошпарив их кипятком, затем перекрутить в мясорубке или пюрировать блендером. Слить томатный сок в большую кастрюлю, влить масло, добавить сахар и соль, довести до кипения. Положить нарезанные тонкой соломкой свеклу, морковь, сладкий перец и лук. Потушить все 15 минут на среднем огне. Из горького перца убрать семена, вместе с чесноком измельчить и добавить к овощам в конце тушения. Все перемешать и потомить еще несколько минут. Выложить заправку в стерилизованные банки.

Суповая заправка

суповая заправка

ИНГРЕДИЕНТЫ: морковь – 1 кг, репчатый лук – 1 кг, болгарский перец – 1 кг, помидоры – 1 кг, укроп и петрушка – по 2 пучка, соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Все овощи почистить. Лук и перец мелко нарезать, помидоры нарезать покрупней, морковь натереть на терке, зелень порубить. Все овощи поместить в глубокий таз или кастрюлю, добавить соль и аккуратно перемешать. Банки вымыть горячей водой, вытереть насухо. Заложить заправку в банки вместе с соком, слегка трамбуя. Банки закупорить крышками и хранить в прохладном месте.

Ранее мы рассказывали о рецептах блюд из арбуза и дыни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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