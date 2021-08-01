Дачные советы: чем заняться на участке в августе

Август очень непростой месяц. С одной стороны для дачников еще лето и период отпусков, а для растений, по большому счету, начало осени. Основной урожай собран или в стадии созревания, но основа нового урожая закладывается именно в августе.

• Защита растений

Почему не работают препараты

Виноград в этом году зацвел с большой задержкой, но несмотря на дождливую погоду многие сорта и гибридные формы неплохо опылились и завязались. Но без опрыскивания защитить ягоды от грибковых заболеваний невозможно. Так почему же многие препараты не работают на винограднике, в саду и огороде?

Если вы уверены, что препарат качественный, то причина кроется в погодных условиях: ночью 25-27оС, днем 33-35оС и выше. Подавляющее большинство препаратов не работают при таких высоких температурах. А вот Тиовит Джет или сера при таких температурах не только борются с болезнью, но и сжигают листья, молодой прирост и даже ягоды.

Поэтому на молодом приросте (как правило на пасынках в конце побегов) происходят вспышки заболеваний. В связи с началом размягчения ягод ранних сортов винограда применяют препараты с меньшим сроком ожидания, такие как Квадрис, Хорус, но и они при высоких температурах практически не работают, очень тяжело справляются с болезнью. Даже контактные препараты не срабатывают по милдью.

Гарантированно сработает Ридомил Голд, но его уже применять нельзя ни в коем случае из-за большого срока ожидания. Поэтому, увидев на рынке красивые нарядные грозди, задумайтесь: стоит ли их покупать, чем и когда виноград обрабатывали в последний раз?

Поэтому ждем понижения температуры в ночное время до 22-23оС и обрабатываем в безветренную погоду, не забывая о сроках ожидания, после которого урожай можно смело употреблять.

• Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Еще одно очень известное растение, обладающее инсектицидными свойствами — это полынь горькая. Эта трава распространена повсюду, поэтому ее автоматически причисляют к сорнякам. Но не стоит так категорично относиться к полыни, поскольку она отпугивает многих вредных насекомых, в том числе и яблоневую плодожорку. Там, где растет полынь, яблони дают хороший урожай.

Похожими инсектицидными свойствами обладает и пижма обыкновенная. Ее яркие желтые соцветия появляются во второй половине лета. Если поставить свежесрезанный букет этих цветов в комнате, то надоедливые мухи вскоре покинут помещение. Такой же эффект пижма оказывает и на яблоневую плодожерку. Недаром наблюдательные садоводы специально высаживают пижму обыкновенную возле фруктовых деревьев.

• Карантинная служба

Самшитовая огневка

Живым изгородям из самшита, кроме щитовки, угрожает новый вредитель — самшитовая огневка, гусеницы которой не менее прожорливы, чем гусеницы американской белой бабочки.

В Европу вредитель попал с посадочным материалом из Китая в 2007 году и постепенно распространился, угрожая самшитовым посадкам, не имея здесь нет естественных врагов.

Самшитовая огневка — бабочка довольно крупных размеров, за год может распространяться на расстояния до 200 км, гусеницы зеленые — до 4-5 см, с черной головой. Бабочки откладывают до 100 яиц на внутренней поверхности листьев самшита, которыми молодые гусеницы питаются первое время, подъедая только нижнюю часть листа, поэтому их сложно заметить. В стадии взрослой гусеницы насекомое активно питается уже листьями самшита и даже корой, минируя и скелетируя листья, уничтожая не только отдельные растения, но и живые изгороди. У поврежденных растений ощущается специфический запах.

В условиях юга Украины вредитель может дать 3-4 поколения. Зимует бабочка в стадии куколки — в виде кокона, закрепленного в густой паутине между листьями самшита.

Самый простой способ борьбы — срезать первые пораженные ветки и сжигать. При массовом поражении применяют инсектициды: Актеллик, Децис, Проклейм. Проклейм работает даже по яйцекладке и проблему можно решить прямо в «зародыше».

Однако при опрыскивании живых изгородей есть одна большая проблема: плотная листва и побеги. Для этого кусты проливают под корень раствором Актары: 20 г на 10 л воды. Таким образом действующее вещество через корни попадает внутрь всего растения. Для закрепления эффекта можно позже повторить опрыскивание инсектицидами.

Учитывая жизненный цикл огневки, обработки нужно проводить ежемесячно, 3-4 раза за сезон, регулярно осматривая растения. При сильном повреждении растений возможно стоит задуматься: нужен ли вам самшит и дополнительная химизация приусадебного участка?

• Сверяемся с Луной

Агротехнические мероприятия на август:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 25, 26;

закладка компоста — 5, 6;

обрезка ветвей и побегов — 1-6, 25-31;

опрыскивание, уничтожение вредителей — 3, 4, 31;

полив (вне зависимости от фазы Луны) — 5, 6, 14, 15, 23, 24;

прививка — 14, 18, 19;

прополка — 3, 4, 31;

внесение минеральных удобрений — 14, 18, 19;

внесение органических удобрений — 5, 6, 23, 24, 27, 28.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

• Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в августе:

абрикос, айва, груша, вишня, слива, алыча, яблоня — 16-19, 27, 28;

грецкий орех — 18, 19, 27-29;

земляника, гиацинт — 23, 24;

инжир, облепиха, хурма, черешня, картофель — 27, 28;

крыжовник, лещина, смородина, йошта, шпинат — 18, 19;

лимонник, киви, актинидия, дыня, капуста в т.ч. цветная, петрушка на зелень — 12-14;

персик — 18, 19, 27, 28;

георгин, гладиолус, нарцисс, цветы из семян — 10-13;

ирис, крокус, лилейник, пион — 10-11;

анютины глазки, арбуз, кресс-салат, лук-порей, огурцы — 14;

хризантема — 3, 4, 31;

цветы из луковиц, морковь, пастернак, петрушка на корень, редис, сельдерей, свекла — 23, 24, 27, 28;

перец сладкий, помидоры — 16, 17;

чеснок — 16, 17, 25, 26;

щавель — 14, 18, 19;

укроп, фенхель — 10, 11, 14, 18, 19.

Запрещенные дни — 7-9 августа, 20-22 августа — для овощных культур и цветов.

• Орошение

Спасаем грядки от засухи

От жары и засухи грядки спасут такие методы, как мульчирование, рыхление почвы, полив и притенение. В комплексе эти мероприятия максимально спасут ваши растения, ведь обильные осадки, имевшие место в июне-июле, не всегда будут нас баловать.

Одним из эффективных действий по спасению урожая в засуху является мульчирование. Под мульчей земля не утрамбовывается, остается рыхлой, не пересыхает и не трескается. К тому же трава постепенно перегнивает, удобряя растения, через мульчу удобно проводить полив. Такой вариант подходит абсолютно для всех растений.

Земля постоянно должна быть рыхлой, особенно после полива, чтобы максимально уменьшить испарение. Достаточно разрыхлить почву на 7-8 см. Если же земля затоптанная, влага в почву не пройдет.

Поливать стоит вечером, ведь в жаркий день влага сразу же испаряется. Там, где бесчинствуют слизни, полив лучше проводить на рассвете, так как этот вредитель «работает» по ночам, особенно по влажной почве, чтобы не тратить свою слизь при контакте с сухой землей.

Хорошим способом защиты растений от палящего солнца является затенение с помощью притеняющих сеток, старых занавесок.

Ранее мы рассказывали о защите растений и выращивании перцев и черешни.

• Во саду ли в огороде

Огород. На освободившихся грядках земля не должна «гулять» под палящим солнцем, поэтому посейте салат, укроп, редис или сидераты. В крайнем случае пустующие грядки перекопайте. Не упустите время уборки картофеля, чтобы клубни не спеклись, когда ботва засохнет. Только не путайте естественное высыхание ботвы от последствий фитофторы. Заготовьте воздушные луковички озимого чеснока для оздоровления посевного материала.

Сад. Уже нельзя использовать для подкормки азотные удобрения, только фосфат (или суперфосфат), а также калиевую селитру. Регулярно убирают падалицу под деревьями. Созревший урожай лучше не перегревать и не оставлять на деревьях. Обрезку проводить также нельзя, кроме санитарной. Для ягодников в первой декаде августа подойдет аммофоска, разбавленная водой и золой. Закладывают новые грядки клубники, размноженную усами.

Виноградник. Главная задача — это ускорить созревание и увеличение сахаронакопления ягод, улучшить вызревание лозы. Для этого проводят внекорневые подкормки по листу с начала августа с интервалом 10 дней: Плантафол 5.15.45 — 15-20 г на 10 л воды. Расставляют ловушки и приманки для ос.

Цветник. Лучшее время для обновления клумб, пересадки, деления многолетников и посева одно— двухлетних цветов. Как и в саду, полностью переходят на фосфорно-калийные удобрения, постепенно уменьшают поливы и прекращают все формирующие обрезки. Приступают к сбору семян, особенно у цветов, склонных к самосеву — лучше сами решите, где их посеять. В августе приступают к посадке луковичных для открытия весеннего сезона цветения.

• Огород

Чтобы листья не скручивались

Одна из проблем, с которыми ежегодно сталкиваются огородники при выращивании томатов — скручивание листьев в трубочку.

Если листья скручиваются вверх, как бы пытаются «поймать» капли дождя, это означает, что томаты испытали стресс от жары и сухости воздуха. При такой деформации листья перестают нормально функционировать и только мешают потом растению. Поэтому их можно постепенно снизу удалять, чтобы улучшить проветривание у основания кустов.

Что же делать, если у нас на Одесчине последние годы стоит аномальная жара и надо предотвратить раннюю порчу листьев? Можно притенять томаты, если грядки не большие, и следить, чтобы растения были хорошо политы. Но есть замечательный способ повысить жаростойкость самих растений на 5-6оС с помощью кремниевой подкормки. Порой этих дополнительных градусов бывает достаточно, чтобы листья не деформировались.

Добыть кремний очень легко. Вам понадобится всего одна чайная ложка силикатного клея (жидкое стекло) на ведро воды для внекорневого опрыскивания томатов по листьям. Более того, указанное количество клея можно добавлять в любую листовую подкормку. Только ни в коем случае не соединяйте силикаты с препаратами меди и железа, а также кальция.

Это хороший способ увеличить жаростойкость растений и предотвратить многие неприятности, связанные с плохим ростом, завязываемостью и нарастанием плодов.

Ранее мы рассказывали о борьбе с вредителями и выращивании томатов.