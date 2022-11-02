Дачные советы ноября: календарь работ, огород на подоконнике, посадка орехов

Совсем недавно в Одессе повторно цвел каштан, а сейчас цветет сирень и даже юкка нитчатая. Но, несмотря на теплую осень, все же держите наготове материалы для укрывных растений, ведь похолодать может резко. А чтобы зимой не скучать по даче, некоторые овощные и зеленные растения можно продолжать выращивать в горшках на подоконнике, например базилик, мяту и даже сладкий перец.

Что посадить и посеять в ноябре?

Благоприятные дни для посадки и посева в ноябре:

ежевика, ежемалина, крыжовник, малина, смородина, йошта, бобовые – 3, 4;

анютины глазки – 3, 4, 30;

помидоры – 3-6, 30;

лук-порей, чеснок – 6;

лук на перо, кресс-салат – 6, 26, 27;

грецкий орех – 10, 11;

земляника, клубника, калина, инжир, облепиха, хурма, гиацинт, цветы из луковиц, картофель, топинамбур, морковь, пастернак на корень, петрушка на корень, редька, сельдерей, свекла – 12, 13;

черешня – 15;

хризантема – 17, 18;

шпинат, укроп, фенхель – 26, 27;

щавель – 3, 4, 26, 27, 30.

Запрещенные дни:

1, 2, 28, 29 ноября – для цветов и овощных культур;

7-9, 23-25 ноября – для всех культур.

Агротехнические мероприятия на ноябрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 10, 11, 15-18;

закладка компоста – 22;

обрезка ветвей и побегов – 12-21;

опрыскивание, уничтожение вредителей – 17, 18;

полив (вне зависимости от фазы Луны) – 3, 4, 12, 13, 22, 23, 30;

прививка – 3, 4, 26, 27, 30;

прополка – 17, 18;

внесение минеральных удобрений – 3, 4, 26, 27, 30;

внесение органических удобрений – 12, 13, 22.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Агрессивная красота: эти цветы не стоит высаживать

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и угнетать другие растения.

В лесу, на лужайках, можно встретить огромные поляны ароматного ландыша. В более благоприятных условиях нашего сада или палисадника ландыш может начать вести себя агрессивно. Поэтому либо сажайте его в каких-то отдаленных местах, либо выбирайте сорта, которые имеют не чисто белую окраску, а нежно-розовую, махровые сорта – они не так быстро разрастаются. Либо создайте ландышу более скудные условия, например на песочке и на солнышке, и там он будет чувствовать себя более сдержанно.

(Продолжение следует)

Во саду ли в огороде

Сад. В ноябре продолжают побелку стволов и скелетных веток, удаляют мумифицированные плоды на деревьях. Не лишней будет неглубокая перекопка приствольных кругов, для уничтожения зимующих вредителей и личинок. По возможности сгребайте опавшую листву, чтобы можно было до холодов перекопать грядки.

Огород. Окончательно удалите (вырвите с корнем) ботву перца, томатов, кабачков и тыквы. Перед первыми заморозками нужно убрать свеклу, морковь, тыквы. Самое время высаживать озимый чеснок.

Ягодник. При посадке малины и ежевики положите в посадочную ямку куски прелых старых досок. Дело в том, что в дикой природе эти растения растут именно в такой среде, где много всевозможных лесных органическых веществ, в том числе упавших деревьев, преющих стволов, каких-то веток, шишек, содержащих такой полезный гриб, как триходерма. Триходерма способна обеспечивать защиту от болезней на весь период жизни малинника.

Цветник. При посадке привитых роз не сажайте их так, как сажают привитые плодовые деревья, когда место прививки должно располагаться над уровнем почвы. Чтобы привитые розы не вымерзали и не давали корневой поросли от шиповника, углубляйте место прививки на 3-5 сантиметров, а плетистые розы – минимум на 5-7 сантиметров.

Ягодник: когда подрезают ремонтантную малину

Позаботьтесь о ремонтантной малине с осени. Для хорошего урожая ее нужно правильно обрезать, и самое главное – в правильные сроки.

Часто садоводы сразу же, как собрали ягоды, приступают к обрезке. Однако обрезку малины нужно проводить в максимально поздние сроки поздней осенью, в ноябре, вплоть до декабря, когда наступают устойчивые морозы. Дело в том, что если обрезать малину слишком рано, то все питательные вещества не поступят с оттоком со стеблей в корни, и в следующем году можно потерять часть урожая.

Осеннюю обрезку ремонтантной малины проводят под самый корень. При этом все фитопатогены и вредители удаляются с участка вместе с надземной частью.

Если у вас нет летних сортов, ремонтантную малину можно подрезать по-другому, чтобы иметь урожай в начале лета. Для этого на небольшом участке малины надземную часть удаляют лишь наполовину, оставляя примерно метровые пеньки. Но при этом нужна обработка против болезней и вредителей медьсодержащими препаратами, которые работают при низких положительных температурах. Главное, чтобы несколько дней не было осадков. В итоге летом будет небольшой урожай, причем малине хватит сил и питания, чтобы дать повторный осенний урожай.

Очень важное условие в осенний период – это мульчирование малины, но не соломой или скошенной травой, как летом, а перепревшими навозом или компостом – 10-15 литров на квадратный метр (летнюю мульчу нужно предварительно убрать). Кроме утепления корневой системы весной малина получит отличное питание для быстрого роста весной и хорошего урожая.

Огород на подоконнике: как перезимовать сладкому перцу

В нашем климате сладкий перец считается однолетним растением, но при определенной зимовке можно дать ему возможность прожить несколько лет.

Погода еще позволяет выкопать растение с комом земли, сорвать все перцы, обрезать ветки так, чтобы оставить несколько узлов на основном стебле, и укоротить корни. Пересадите перец в горшок и добавьте свежую землю вокруг корней.

Перенесите растения перца в дом, на веранду, балкон или в другое помещение, чтобы обеспечить достаточное тепло и защиту от холода. Идеальная температура для перезимовки перцев составляет 13-18оС. Зимой полив ограничьте до одного раза в 2-3 недели, дайте почве почти высохнуть, прежде чем поливать.

Удобрения вносить не нужно, достаточно использовать горшечную почву с определенным содержанием питательных веществ. Такая спартанская зимовка позволяет растению уйти в спячку и сохраниться на зиму в небольшом пространстве.

Когда минует угроза заморозков, можно пересадить годичную «рассаду» перцев в открытый грунт. На Одесчине грех не попытаться выращивать сладкий перец как многолетник, чтобы в следующем вегетационном сезоне приступить к раннему сбору плодов и более длительный период собирать урожай.

Плодородие почвы: цемент и шифер как удобрение

Силикатные удобрения на основе кремния весьма популярны в последнее время, соответственно, и стоят дорого. Но есть отличная альтернатива – это цемент и даже старый шифер!

Цемент является хорошим источником калия, он может использоваться как раскислитель кислых почв. В его основе находится силикат кальция, который нерастворимым в воде. Но при определенных значениях pH, при повышении кислотности, он начинает растворяться как раскислитель почвы. Пока рН 5-6,5, многие растения нормально развиваются. Как только рН приближается к рН 7, условия для роста большинства растений становится неблагоприятными. Вот тогда внесенный в почву силикат кальция начинает постепенно растворяться. Чем больше накопилось кислоты в почве, тем интенсивнее силикат кальция растворяется, тем доступнее от становится для растений и при этом происходит нейтрализация излишней кислотности.

Этот метод хорошо работает как на органических, так и на минеральных, песчаных или глинистых почвах. Поэтому если у вас нет под рукой силикатных раскисляющих удобрений, но осталось после строительных работ какое-то количество просроченного цемента и вы не знаете, куда его девать, можно внести по стакану просеянного цемента на квадратный метр.

Остатки измельченного шифера после ремонта кровли также являются отличным удобрением, ведь шифер на 90% процентов состоит из цемента и на 10% – из асбеста. Вот эти 10% и могут стать источником кальция и магния для ваших растений. Чем более кислая почва на участке, тем лучше кальций и магний извлекается из шифера. Причем в более нейтральных почвах шифер растворяться практически не будет. Как и в случае с цементом, шифер растворяется только при повышении кислотности для того, чтобы нормализовать ее. Как только рН нормализуется, шифер перестанет быть источником кальция и магния.

Сад: посадка орехов семенами

Несмотря на широкое распространение грецкого ореха, его ядра на рынке из года в год становятся только дороже. Если площадь земельного участка позволяет, вы можете сами заложить любую плантацию из саженцев, выращенных из семян понравившегося сорта.

Конечно, семена не передают всех сортовых свойств, но все равно можно получить интересные варианты. Для посадки выбирают крупные, тонкокорые, без изъянов орехи из двух половинок (!), причем эти доли должны быть равными.

Чтобы орешки максимально прорастали, их необходимо замочить в воде. В качестве семенного материала используют только те орехи, которые через сутки опустились на дно емкости.

При высадке в открытый грунт почву извлекают, смешивают с древесной золой, перепревшим навозом и частично укладывают почвосмесь на дно канавки. Орехи кладут набок, ребром вверх, для более дружных всходов, присыпав подготовленной почвосмесью слоем 5-7 см. Поливать не нужно, до весны осадков будет достаточно, а первые всходы появятся в апреле-мае.

Аналогично вымоченные орехи можно посадить в емкость (ящик, ведро), выдерживая расстояние 5-7 см друг от друга, полить почвосмесь и перенести емкости до весны в погреб. Весной контейнеры переносят на открытый воздух, чтобы к осени получить саженцы.

При весенней посадке орехам требуется стратификация, т.е. воздействие холодом в течение 100 дней. Поэтому осенняя посадка на юге страны самая простая: посеял, и наберись терпения до весны.

Учтите, что семена орехов всхожи всего один год. А если вы любите лакомиться ядрами молодого орешка, то старые сухие орехи можно омолодить. Запарьте ядра на 15-20 минут в кипятке. После этого кожица отделяется очень легко, а ядра по вкусу ничуть не отличаются от молодых орехов.

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников