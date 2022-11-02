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Государства «россия» больше нет?

Государства «россия» больше нет?

Пока мы страстно желали погибели россии, вменяемые российские политологи уже констатировали факт: государства рф больше нет.
Так как государства – это не наделы земли с «людями», не территории с нефтяными скважинами и хозяевами, а образования с рядом признаков.

И вот этих самых важных признаков – монополия на насилие, установленный законом порядок и четкие границы – у рф больше нет.

Что означает «монополия на насилие»? Во-первых, что только государство имеет право лишать граждан свободы. Выпускать из тюрем тоже должно только оно. Во-вторых, только у государства может быть армия (частные военные компании запрещены даже законом рф). И что же?

Из тюрем теперь народ там выходит даже не по президентскому личному помилованию или по амнистии, а просто по договоренностям с третьими лицами. Частные армии пропутинских (пока еще) преступников превосходят государственную армию если не по численности, то по уровню подготовки и оснащения.

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На закон и порядок положили… конституцию, которую исковеркали для удобства диктатора, а сверху уже просто положили.

Границы же стали… у слов «плавающие» и «зыбкие» нет ругательных аналогов, а они тут очень нужны. Собственно, если все предыдущие факторы еще можно списать на военный бардак, то границы для государства – дело принципиальное. Вакуум или, к примеру, Бог – вполне могут существовать без границ. Врачи и журналисты, говорят, могут. Ярость наша – может. А государство – нет.

Поспешное присоединение украинских областей сыграло с рф худшую из шуток, потому что присоединены они только на бумаге. Ученые судорожно ищут в истории аналоги подобного фокуса – и не находят. Так, чтобы захватывали чужие земли и создавали там «серые зоны», отрицая захват, бывало. Но объявить своим то, что не захвачено, да еще и присоединить официально… нет, такого историки припомнить не могут.

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И границу не может заменить передвигающаяся линия фронта. Это понимают даже в российском «Яндексе», который уже больше месяца вынужденно показывает карты без границ между странами. Ведь законных с российской точки зрения границ с Украиной у РФ больше нет. Что ни нарисуй на карте – все мимо.

И не нарисовать российско-украинскую границу, оставив остальные, никак нельзя. Это означало бы, что страны объединились, а о таком пока не объявляли даже кремлевские клоуны. Сегодня рф отсутствует на собственных яндекс-картах.

Что же там есть? Есть сборище военных преступников, будущих подсудимых. Есть вооруженные банды, готовые грабить и убивать любого, на кого укажут пальцем хозяева. Есть некое население, разумная часть которого спешно бежит из страны в режиме «хоть тушкой, хоть чучелом».

А государства рф – больше нет.

Да, это пока не совсем то, чего мы хотели.

Но все еще будет.

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Тая Найденко ПРОФИЛЬ

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