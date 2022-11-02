Тариф на газ могут пересмотреть?

Напомним, сейчас в Украине действует годовой тариф на газ. До 1 мая 2023 года цена для бытовых потребителей «Нефтегаза» составляет 7,96 гривны за кубометр.

Правительство пообещало, что до конца отопительного сезона цены на коммунальные услуги расти не будут. Но с мая следующего года, по завершении отопительного сезона, тариф на газ для населения может быть пересмотрен.

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