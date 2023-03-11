Одесский волонтерский центр «Гостинна хата» признали рекордсменом Украины (видео, фото)

Одесский городской гуманитарный центр «Гостинна хата» включен в Национальный реестр рекордов Украины. Как сообщают в мэрии Одессы, Центр получил награду за наибольший вес гуманитарной помощи, выданную пострадавшим от войны – а это более 1 млн кг.

По словам городского головы Геннадия Труханова, за год существования Центра этот рекорд – самое яркое доказательство того, что совместная работа дает большие результаты.

«Хочу поблагодарить каждого волонтера, работника социальных служб, медиков и руководство центра за их работу, которая будет продолжаться!» – поздравил Центр мэр Одессы Геннадий Труханов.

За время своей деятельности центр «Гостинна хата» оказал помощь почти 150 тысяч человек.

«Одесская жизнь» рассказывала о работе Центра в материале: «Волонтеры Одессы: как и кому помогает «Гостинна хата».

Фото и видео Одесского горсовета