Синоптики обещают в октябре непродолжительное бабье лето, поэтому не упускайте теплые осенние деньки, чтобы провести в своем саду искореняющие опрыскивания деревьев и кустарников, а освободившиеся грядки перекопать.

Дни становятся короче, поэтому постарайтесь всем растениям уделить внимание.

Сверяемся с Луной

Агротехнические мероприятия на октябрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 1-4, 24, 25, 29, 30 ;

; закладка компоста — нет ;

; обрезка ветвей и побегов — 1-3 ;

; опрыскивание, уничтожение вредителей — 1-4, 29, 30 ;

; полив (вне зависимости от фазы Луны) — 8, 9, 16-18, 26, 27 ;

; прививка — 8, 9, 12, 16-18 ;

; прополка — 1-4, 29, 30 ;

; внесение минеральных удобрений — 8, 9, 12, 16-18 ;

; внесение органических удобрений — 21, 22, 26, 27.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в октябре:

абрикос, айва, груша, вишня, персик, слива, алыча, черешня, яблоня — 21, 22;

грецкий орех — 21-25;

ежевика, ежемалина, малина, смородина, йошта — 16-18;

земляника, клубника, гиацинт — 26, 27;

инжир, облепиха, хурма, цветы из луковиц, морковь, петрушка и сельдерей на корень — 21, 22, 26, 27;

крыжовник — 16-18;

лимонник, киви, актинидия, огурцы, петрушка на зелень — 8, 9;

анютины глазки, кресс-салат — 8, 9, 16-18;

хризантемы — 1-4, 29-31;

лук на перо — 8-12, 19;

лук-порей — 8, 9, 19;

чеснок — 19;

шпинат — 12;

щавель — 8, 9, 12, 16-18;

укроп, фенхель — 8, 9, 12.

Запрещенные дни — 5-7 октября для всех культур, 14, 15 октября — для цветов и овощных культур.

Во саду ли в огороде

САД. В период листопада самое время выявить на деревьях мхи и лишайники. Сами по себе они это безвредные организмы. Но при большом скоплении под ними отсыревает кора и вот там как раз и создаются благоприятные условия для развития раковых болезней.

Для борьбы с лишайниками деревья опрыскивают крепким настоем золы (зольный щелок): 2,5 кг свежей печной золы настаивают в 10 л горячей воды в течение ночи. Лишайники быстро гибнут и легко очищаются жесткой щеткой или пластиковым скребком.

ОГОРОД. Грядки освобождают от растительных остатков и перекапывают. Опавшие листья и любую органику отправляют в компостные кучи или траншеи, чередуя каждый слой (не более 15 см) слоем почвы. Томатную ботву перед отправкой в компост лучше пролить оксихомом или 1%-ной бордосской жидкостью.

ВИНОГРАДНИК. На Одесчине, как правило, виноградники не укрывают, поэтому спешить с предварительной обрезкой не нужно, особенно не стоит обрезать зеленую лозу. Сейчас все однолетние побеги и листья накапливают пластические вещества (сахар, крахмал, белки), которые постепенно будут перемещаться во многолетнюю древесину и корни.

ЦВЕТНИК. Время цветения хризантем. Полив в цветнике постепенно сокращают, тщательно ухаживают за недавно высаженными или пересаженными растениями. Когда установится температура не выше 9оС, высаживайте луковицы гиацинтов. Не торопитесь с выкопкой георгин. Как и у винограда, с помощью листьев происходит накопление питательных веществ в корневищах.

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о баклажанах и яблоках, луковой шелухе и мышах.

Защита растений

Осенние искореняющие обработки

Сбор урожая в саду не означает, что больше никаких защитных мероприятий проводить не нужно.

Даже после уборки урожая растения в сентябре-октябре продолжают вегетацию, а на листьях развиваются грибковые заболевания, накапливая свои запасы на будущий сезон. Наша задача максимально уменьшить их запас, пока еще держится теплая погода, и провести обработку системными препаратами, например Хорусом. Следует помнить, что он хорошо работает при температуре около +16оС и выше, но и при +5-6оС поглощается листьями, не позволяя грибкам размножаться, рассеивать споры и накапливаться в саду.

Из контактных препаратов предпочтение можно отдать обработке карбамидом (мочевиной), но после сбора урожая. Около 1 кг удобрения разводят в небольшом количестве воды и доводят до 10 л. Мочевина не вызывает ожога листьев, но губительна для мицелия грибков. Также опрыскивают стволы и даже всю площадь проекции кроны, особенно если лежат опавшие листья и плоды. Опрыскивание мочевиной способствует быстрому разложению листьев, которые можно не убирать.

Осенью, в период листопада, также можно провести обработку любыми медьсодержащими препаратами, особенно в тех садах, где кора и древесина деревьев поражена раковыми болезнями. Почему именно во время листопада? Дело в том, что рассеивание спор происходит именно в этот период. Такую упавшую листву следует убирать из сада и заделывать глубоко в компост.

Кладовка

Как помочь дозреть томатам?

Невызревшие помидоры можно переработать, а лучше часть отправить на дозаривание для употребления в пищу в свежем виде. Предварительно томаты тщательно перебирают и сортируют.

Довольно быстро, за 3-4 суток, томаты поспеют с помощью бананов. Зеленые томаты, 4-5 шт. и один спелый банан, помещают в герметичную емкость. Банан начинает активно выделять газ этилен, который способствует более быстрому созреванию томатов. Правда, покрасневшие плоды долго не хранятся, и их следует употребить в пищу в первую очередь.

Вместо банана можно использовать крупное яблоко или полностью вызревший помидор.

В старину для дозревания томатов использовали валенки, в которых хранили плоды до созревания.

Существует простой и оригинальный метод хранения и дозаривания томатов в тканевых мешочках, окрашенных в ярко-красный цвет. Это научно пока не доказано, но метод работает.

Иногда созревание томатов нужно притормозить, чтобы продлить срок их хранения. Для этого томаты необходимо обработать спиртом. Хороший эффект можно получить, если предварительно обернуть каждый плод в салфетку, смоченную в спирте. Этот прием также препятствует развитию гнилостных процессов.

Ягодник

Обрезка смородины

Такую важную операцию, как обрезка, принято приурочивать к концу зимы — началу весны, но что касается смородины, то обрезку можно провести и в осенний период.

Смородина просыпается очень рано, одной из первых, и произвести обрезку весной не всегда получается из-за мокрой почвы. К тому же у смородины набухшие почки легко обламываются, особенно при удалении старых многолетних веток, которые срезают максимально близко к основанию куста, под самый корень. Немаловажный фактор в пользу осенней обрезки — экономия весеннего времени.

Также при осенней обрезке необходимо удалить все поврежденные тлей верхушки побегов в месте с отложенными ими яйцами. Иначе при первом теплом весеннем солнце тля опять о себе напомнит.

Любые ветки, пораженные стеклянницей, удаляют до здоровой сердцевины, а у самого корня сердцевину прокалывают, например велосипедной спицей, чтобы раздавить личинку.

Если вы сомневаетесь в возрасте ветки, вам об этом подскажут лишайники. Такие ветки срезайте без сожаления. Но чтобы не ослабить куст, за один раз (год) удаляйте 2-3 самые старые ветки.

Удаляют надломившиеся под нагрузкой урожая побеги и ветки, лежащие на земле, а также проводят санитарную обрезку.

Кстати, все выше сказанное можно делать и на крыжовнике.

Огород

Готовим почву с осени

Ранняя овощная продукция, выращенная в теплицах, весной всегда в цене. Но для этого не обязательно теплицы отапливать.

Если посадить часть рассады в пакеты с почвосмесью, а часть в грунт теплицы, то первые растения с большим опережением дадут ранний урожай. Все дело в том, что почва в черных пакетах (без дна!) быстрее прогревается воздухом теплицы, там корням теплее.

Готовить почвосмесь для ранних огурцов или томатов нужно с осени. Для этого тщательно перемешивают четыре компонента: песок, перегной, торф и чернозем в равных пропорциях. Все складывают в тепличке или под навесом и обязательно накрывают пленкой, чтобы почвосмесь не пересохла и не переувлажнилась от осадков.

Для выращивания ранней продукции в пакетах (объем 7-8 л) нужно готовить почвосмесь всегда свежую, на которой не выращивались тыквенные культуры. Огородная почва не сравнится по своему плодородию с тем, которую вы приготовите с осени.

Пяти пакетов вполне хватит на семью для потребления ранней продукции огурцов.

Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Популярен у садоводов и огородников отвар травы тысячелистника обыкновенного. Растение встречается на лужайках, полянах, обочинах дорог, на пустырях. В июле-августе можно часто видеть его белые соцветия. Именно тогда и надо собирать тысячелистник. Вместе с соцветием срезают и всю его надземную часть (кроме корня), сушат в тени, на чердаках или под навесом.

Настой готовят из 800 г сырья и 10 л кипятка, настаивая эту смесь в течение суток. Для ускорения процесса можно сразу прокипятить ту же смесь один час, а затем охладить. Чтобы жидкость хорошо прилипала к растениям, в отвар добавляют 20 хозяйственного мыла.

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о борьбе с вредителями и выращивании томатов.