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Арт-день по-одесски: мастера и их творения — в необычном формате

Арт-день по-одесски: мастера и их творения — в необычном формате

Пора на воздух. К морю? В парк? В Горсад?.. Если в Горсад, то неплохо бы заглянуть в его Летний театр. Там и воздух, и Арт-день — целый день.

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Незаметно подкрался октябрь, в очередной раз напомнил: уже давно не лето. Солнце выглянуло, опять же, выходной. Пора на воздух. К морю? В парк? В Горсад?.. Если в Горсад, то неплохо бы заглянуть в его Летний театр. Там и воздух, и Арт-день — целый день.

Где работы? Везде!

Это не просто выставка художественных произведений. И дело не только в том, что она проводится под открытым небом.

Работы одесских мастеров сотрудники галереи «ARTODESSA» и арт-салона «Artery Art» расположили так, что не увидеть их просто невозможно. Более того: любой «закуток» исторической территории словно припрятал свой собственный художественный сюрприз.

Здесь — виды Одессы в необычном ракурсе, здесь — скульптуры, здесь — работы прикладников.

Приобщаемся к искусству, общаемся с мастерами

И все это — под музыку, и каждый отыщет что-то очень свое. Учитывая еще и возможность пообщаться в теми, кто все это сотворил, так вообще получается невероятно насыщенно.

Для детей проводятся мастер-классы по рисованию. А еще Арт день — это перформансы, дефиле и выступления творческих одесситов.

Вход бесплатный, а время проведения этого действа — с двенадцати дня до восьми вечера. И чем ближе к вечеру, тем больше возможностей послушать-увидеть все и сразу…

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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