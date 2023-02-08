Землетрясения по всему миру: что будет с Одессой? (видео)

С начала этой недели в мире произошло более 1000 землетрясений, самое мощное из которых ощутили жители Турции. В целом, толчки разной балльности почувствовало население более 10 стран в разных уголках Земли. Мы спросили у сейсмолога, бояться ли подобных землетрясений одесситам.

Землетрясения в Турции и Сирии

Рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а через 9 часов подземные толчки повторились снова. Это стихийное бедствие стало одним из самых масштабных в Турции за последние 80 лет. В результате землетрясения погибли более 7 000 человек, еще более 40 000 получили ранения. В 10 турецких городах из-под завалов удалось спасти около 8 000 жителей. В пострадавших районах до сих пор работают более 96 000 спасателей, а после трагедии в стране объявили семидневный траур.

Сильные последствия землетрясения также ощутили и на северо-востоке Сирии. Там погибли около 2500 человек и по меньшей мере 4600 людей получили ранения.

Череда землетрясений по всему миру

Стихийное бедствие в Турции запустило цепную реакцию на Средиземноморско-Трансазиатском сейсмическом поясе Земли, где сталкиваются несколько литосферных плит. В итоге серия землетрясений прокатилась по всему миру. Толчки ощущали в Индонезии, Аргентине, Казахстане, Мексике, США и других странах.

«На планете все связано. В одном месте вырвалась энергия, пошли волны. Они распространяются на относительно небольшое расстояние, но глубинные процессы, мы их не знаем, вызвали движение по всему Средиземноморско-Трансазиатскому сейсмическому поясу Земли»,

– объясняет одесский сейсмолог, директор научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований Константин Егупов.

Ждать ли землетрясение в Одессе?

По словам ученого, мощное землетрясение, подобное бедствию в Турции, Одессе не угрожает. Но наш город может ощутить последствия толчков в других странах, например, в Румынии.

«У нас не может быть эпицентра землетрясения в Одессе. Здесь возникают проблемы только тогда, когда докатываются колебания земной коры, которые произошли где-то еще. В частности, для нас самая опасная – это зона Вранча»,

– говорит сейсмолог.

Но в краткосрочной перспективе дать прогноз по ситуации в Одессе практически невозможно, считает Егупов. Однако нужно быть готовым к тому, что до нас дойдут волны из Румынии или любого другого места. Именно поэтому застройщики в Одессе должны придерживаться норм сейсмостойкого строительства. Но, по мнению ученого, этого не происходит.

«Сейсмостойкое строительство в Одессе на очень низком уровне. Частные застройщики хотят экономить на всем, и в Турции все то же самое. Лет десять мы активно проводили научное сопровождение проектирования новых зданий. Но когда меня спрашивают: «Вы можете дать гарантию тем домам, которые вы сопровождали?» Я говорю: «Нет». Потому что мы не отвечаем за конечный результат. Мы предоставили рекомендации, и, как выяснилось, многие застройщики обращаются к нам, чтобы потом просто прикрыться этими бумагами»,

– говорит Константин Егупов.

По мнению сейсмолога, если до нас дойдут волны в 7 баллов, одесские многоэтажки просто не выдержат, так как многие застройщики не соблюдают правила сейсмической безопасности.

Надо помнить, что балльность и магнитуда колебаний – разные вещи. О магнитуде говорят только в эпицентре землетрясения, а балльностью оценивают любые последствия стихийного бедствия. При 5 баллах в одесских домах могут закачаться люстры, а при 6 баллах одним из четких признаков будет звон колоколов в церквях без участия человека.

Повлияло ли землетрясение в Турции на Одессу?

К сожалению, оценить влияние землетрясения в Турции на Одессу сейчас невозможно, так как одесская сейсмологическая станция впервые за 15 лет не работает из-за отключений электроэнергии.

«Свет выключают, источник бесперебойного питания «кричит». Есть опасность сжечь дорогостоящий прибор Guralp. И потом, мы наши данные передаем в киевский центр через Интернет. Интернета нет, и вот уже полтора месяца работа по мониторингу, которая велась 15 лет, остановлена»,

– заключает Константин Егупов.