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9 февраля ситуация со светом в Одессе улучшится: подробности

9 февраля ситуация со светом в Одессе улучшится: подробности

Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети в Одесской области. Сюда 9 февраля направят дополнительные объемы электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК “Укрэнерго”.

Света в Одессе будет больше

Дополнительные поставки электричества улучшат энергопитание Одессы и Одесского района. Облэнерго до конца суток (8 февраля) распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений.

Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области.

4 февраля на одном из объектов «Укрэнерго» произошла масштабная авария. Поэтому в Одессе ввели существенные ограничения энергопитания.

Над ликвидацией аварии в Одесской области работало 7 бригад «Укрэнерго» и бригада облэнерго.

В “Укрэнерго” отметили. Что ключевой задачей специалистов сейчас является быстрое завершение восстановления основного оборудования, обеспечение резервных схем питания и настройка оборудования на других объектах на подачу напряжения в город и близлежащие районы.

Причины масштабной аварии электросетей в Одессе

Напомним, что все ключевые подстанции, питающие Одессу и область, получили масштабные и сложные повреждения от многочисленных ракетных и дроновых атак врага. Последняя из них была 26 января.

Россияне сознательно выбирают энергетические объекты в Одесской области целью террористических нападений. Энергетики быстро восстанавливают оборудование и находят резервные схемы питания, чтобы в кратчайшие сроки возобновить электроснабжение.

Но, к сожалению, такое оборудование после нанесенных повреждений, а также резервные схемы питания обладают пониженной надежностью. Поэтому “Укрэнерго” и ДТЭК продолжают восстанавливать энергетические объекты, чтобы вернуть не только электроэнергию, но и повысить надежность поставок электроэнергии в Одесской области.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что энергетики планируют завершить необходимую часть ремонтных работ 10 февраля, что позволит подвать электричество в город по заранее опубликованным графикам с переодичностью 3/6 — три часа свет есть, шесть часов — нет (сейчас действует схема 2/8, а кое-где света нет вовсе).

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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