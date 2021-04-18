Одесситке сделали редкую операцию на мозге: пациентка была в сознании

26-летней одесситке Анне Ковель удалили опасную опухоль, сообщает сайт клинического центра.

Все началось с того, что Анна начала страдать от эпилептических припадков, из-за которых не могла разговаривать и не понимала, что ей говорят.

Причиной оказалась опухоль в мозге пациентки. Оперировать ее было опасно из-за риска навсегда потерять не только дар речи, но и способность понимать сказанное или написанное.

“Год назад во время пробуждения у меня случился эпилептический приступ. Мы начали искать причину. МРТ в Одессе показало, что все хорошо. Но позже выяснилось, что качество обследования было плохое и образование просто не просматривалось, хотя оно было. Через год повторное обследование на другом оборудовании показало каверному в левой височной доле. Выяснилось, что этот участок отвечает за понимание и продуцирование речи. Когда я начала анализировать свое состояние в предыдущие годы, то вспоминала, что года три назад я с пол года просыпалась с болью в теле, прикушенным языком, а на подушке была кровь и слюна. Я думала, что это связано с физическими нагрузками. Дальше поняла, что порой я теряла язык и не понимала, что мне говорят. И это происходило все чаще. В последнее время – с регулярностью раз в три дня», – рассказывала одесситка.

Алина нуждалась в срочной операции, однако риск был очень высоким. До сих пор такие операции делали только за границей. В Украине такой практики не было. Девушка решила рисковать и обратилась в Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии в Ужгороде.

“Современным мировым трендом удаления патологий, расположенных в подобных участках, является awake surgery. То есть операция с пробуждением. Мы уже давно планировали попробовать подобную методику. Более того, мы держали контакт с коллегами-анестезиологами из Киева, выпускниками Ужгородского национального университета, которые практикуют пробуждение при других хирургических вмешательствах, в частности в кардиохирургии. А совсем недавно мы познакомились с Оксаной Лялькой, которая владеет техникой интраоперационного тестирования и тоже искала единомышленников среди нейрохирургов. Мы собрали команду специалистов, каждый из которых уже имеет индивидуальный опыт, необходимый для проведения подобной операции. Поэтому объединили наши усилия для выполнения операции с пробуждением”, – рассказал нейрохирург Тарас Гаврилов.

Врачи отмечают, что операция с пробуждением – это нейрохирургическое вмешательство, во время которого осуществляют доступ к головному мозгу и выводят пациента из наркоза. В это время пациент выполняет лингвистические задачи под контролем нейрофизиолога и афазиолога. Чаще всего подобные вмешательства используют при хирургии в областях мозга, связанных с пониманием и продуцированием речи во избежание расстройств речи в послеоперационном периоде.

В течение многочасовой операции врачам удалось найти доступ к опухоли и удалить ее. После операции прошло две недели. Алина уже выписалась из больницы и даже частично вернулась к работе – она все так же прекрасно владеет украинским, русским и английским языками.

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Фото: uzhneuro.com