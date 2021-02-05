Заготовленный на даче грунт для посева семян овощей и цветов на рассаду нужно хорошо пропарить, иначе всходы будут подвержены грибным заболеваниям. Но как проверить, достаточно ли грунт пропарился?

Проверенный способ – на водяной бане. Для этого почву необходимо поместить в дуршлаг над кастрюлей, заполненной водой на четверть, и слегка заделать в почву сырую картофелину. Поставить кастрюлю на плиту и кипятить 10-15 минут.

Готовность легко определить с помощью спички. Проткните картофель, если мягкий – грунт готов. После пропаривания желательно дать почве «отдохнуть» около двух недель, чтобы за это время в ней проснулись полезные почвенные микроорганизмы. Если рассада «ждать» не будет, можно пролить грунт раствором любого ЭМ-препарата.