Новости Одессы и Одесской области

Дачные советы: зачем пропаривать грунт для посева семян и как проверить его готовность?

Дачные советы: зачем пропаривать грунт для посева семян и как проверить его готовность?

Заготовленный на даче грунт для посева семян овощей и цветов на рассаду нужно хорошо пропарить, иначе всходы будут подвержены грибным заболеваниям. Но как проверить, достаточно ли грунт пропарился?

Проверенный способ – на водяной бане. Для этого почву необходимо поместить в дуршлаг над кастрюлей, заполненной водой на четверть, и слегка заделать в почву сырую картофелину. Поставить кастрюлю на плиту и кипятить 10-15 минут.

Готовность легко определить с помощью спички. Проткните картофель, если мягкий – грунт готов. После пропаривания желательно дать почве «отдохнуть» около двух недель, чтобы за это время в ней проснулись полезные почвенные микроорганизмы. Если рассада «ждать» не будет, можно пролить грунт раствором любого ЭМ-препарата.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Дачные советы: зачем топить печь «сверху»?
    Дачные советы: зачем топить печь «сверху»?

    Топить печь или котел дровами выгодно и удобно, так как быстро можно нагреть помещение, но при этом нужно постоянно подбрасывать дрова. А что, если отступить от традиций?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дачные советы: как ухаживать за юккой, чтобы она цвела повторно
    Дачные советы: как ухаживать за юккой, чтобы она цвела повторно

    Одесситов не удивить осенним цветением каштанов, фруктовых деревьев и некоторых декоративных кустарников. Юкка – очень красивый кустарник, который одаривает великолепным белым цветением. Несмотря на то, что растение тропическое, юкка отлично переносит сильные морозы. Однако за ним нужен правильный уход.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дачные советы: зачем белить деревья?
    Дачные советы: зачем белить деревья?

    Многие дачники белят деревья по-старинке, для «красоты», причем – весной. Такая процедура действительно больше носит косметический характер.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дачные советы: осенне-зимняя обрезка винограда
    Дачные советы: осенне-зимняя обрезка винограда

    Осенне-зимняя обрезка винограда не заменяет полностью обрезку ранней весной. Скорее, она позволяет сэкономить вам весеннее время и максимально уменьшает плач лозы – выделение пасоки. И делают такую обрезку только на кустах, которые не укрываются на зиму.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дачные советы: работы в саду и огороде в декабре
    Дачные советы: работы в саду и огороде в декабре

    В декабре синоптики прогнозируют зимнее «бабье лето», поэтому важно не только закончить все работы, начатые в ноябре, но и не допустить потерь урожая во время хранения. В теплые погожие дни продолжают уборку листьев и перекопку приствольных кругов и огорода. Все работы по искореняющему опрыскиванию проводят только при положительных температурах с учетом прогноза погоды на ближайшие несколько дней.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить