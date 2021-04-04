Дачные советы: календарь посадки, посева и работ в апреле

Обычно в апреле весна по-настоящему вступает в свои права, поэтому у дачников работ невпроворот. К тому же четвертый месяц зимней погоды по сути забрал у нас начало весны, и в апреле придется работать на даче буквально в «две смены».

«Одесская жизнь» подготовила дачные советы, которые облегчат работу на приусадебных участках. Итак…

Готовимся к вспышке монилиоза на косточковых культурах и курчавости листьев на персиках. На некоторых подмерзших культурах обрезку лучше проводить по розовому или зеленому конусу (до начала распускания цветочных почек или листьев соответственно).

Во саду ли в огороде

Сад

Обрезку персика проводят по розовому бутону, когда хорошо видно, что нужно удалить, а что оставить. Плодоношение персик стремится перенести на периферию кроны, поэтому для него, как вариант, подходит формировка по виноградному типу: «сучок замещения и плодовая стрелка». Когда весна сырая, холодная и затяжная — без заблаговременной обработки фунгицидами персик будет поражаться курчавостью листьев.

Огород

Продолжают боронованием задерживать почвенную влагу. При этом уничтожаются нитеобразные ростки сорняков. Когда пахотный слой почвы начинает созревать, рассыпаются комья земли — готовьте грядки для посева. При благоприятных условиях можно сеять холодостойкие овощи и зеленные культуры, картофель, лук на репку, яровой чеснок.

Виноградник

В первой декаде апреля следует провести обработку («обмывку») кустов медьсодержащими препаратами для профилактики от многих болезней. Если в силу погодных условий обрезку сделали только сейчас, то сразу же делайте сухую подвязку сучков замещения и плодовых стрелок к горизонтальной проволоке шпалеры, чтобы пасока не заливала почки.

Цветник

Как только заметили, что собираются цвести одуванчики, высевайте в открытый грунт семена однолетних цветов. Когда почва уже прогрелась, а почки только начинают трогаться в рост, пришло время для деления и пересадки многолетников, в том числе и почвопокровных растений. Пионы делят до того, как почки тронутся в рост. Повремените с пересадкой и делением растений, которые цветут весной или в начале лета.

Ранее мы давали дачные советы о том, как пропаривать грунт для посева семян и как проверить его готовность?

Сверяемся с Луной

Агротехнические мероприятия на апрель:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 1, 2, 6, 7, 29, 30 ;

; закладка компоста — 8, 9 ;

; обрезка ветвей и побегов — 1-9 ;

; опрыскивание, уничтожение вредителей — 11 ;

; полив (вне зависимости от фазы Луны) — 8, 9, 18, 19 ;

; прививка — 18, 19 ;

; прополка — 11 ;

; внесение минеральных удобрений — 14, 18, 19 ;

; внесение органических удобрений — 14, 18, 19.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в апреле:

абрикос, вишня, слива — 1-3, 25, 26, 29, 30;

айва, груша, грецкий орех, лещина, кизил, персик, рябина, баклажаны, кабачки, бобовые — 25, 26;

земляника, цветы из луковиц, морковь, пастернак и петрушка на корень, сельдерей, свекла — 28;

лимонник, киви, актинидия, дыня — 18, 19, 25, 26;

смородина, черешня — 21;

хурма — 26-28;

черешня — 1-3, 29, 30;

георгин, гладиолус, нарцисс, цветы из семян — 23-26;

ирис, лилейник, анютины глазки, роза, цветы из семян, арбуз, капуста красная, кресс-салат, огурцы, кукуруза — 18, 19;

крокус, лилейник, пион, укроп, фенхель — 23, 24;

капуста, в т.ч. цветная, щавель, петрушка на зелень — 14, 18, 19;

картофель — 1-3, 28-30;

лук на репку, редис, чеснок — 1, 2, 28-30;

лук-порей, укроп, фенхель — 15-19.

Запрещенные дни — 5-7 апреля для плодовых деревьев и кустарников, 11-13 апреля.

Как бороться с медведкой

Самый легкий путь защитить рассаду от медведки — использовать ядовитые приманки, безопасный — оградить растения от вредителя механическим путем. А можно и вовсе «намылить им шею».

При прогреве почвы на глубине 30 см, где медведка зимует, до температуры выше +5оС, вредитель просыпается и поднимается в более верхние слои для создания гнезда и кладки 250-300 яиц. Для гнезда медведка выбирает солнечное место и взрыхленную почву: любая тень над гнездом ей мешает, поэтому она старается такие растения уничтожить.

Замульчированная почва и ограждение грядок прикопанными отрезками шифера защищают рассаду, но та медведка, которая осталась внутри грядок, все равно наносит вред. Известно, что медведка очень не любит мыльную воду. Если налить мыльную воду прямо в норку, то в течение минуты медведка выходит на поверхность слегка в «растерянном» состоянии. Ее остается собрать и уничтожить.

Оградить каждый кустик рассады от медведки можно кольцами из РЕТ-бутылок, которые вдавливают на пару сантиметров в почву во время посадки. Работа трудоемкая и годится разве что для нескольких десятков кустов рассады. Гораздо эффективнее защитить растения можно с помощью полиэтиленовой пленки.

Перед посадкой рассады томата, перца, баклажанов нарезают плотную пленку кусочками 10х10 см. В лунку наливается вода до образования жидкой грязи, далее пленку, от самых корней (!), 5-6 раз оборачивают вокруг стволика и высаживают прямо в земляную жижу. Образовавшаяся из пленки трубочка должна на 3-4 см выглядывать над почвой. По мере утолщения стволика витки пленки раздвигаются и совершенно не мешают растению, надежно защищая от вредителя. Такие чехлы можно использовать неоднократно.

Через несколько сезонов медведка уйдет сама с ваших грядок, ведь ей для выращивания потомства нужны солнечные, незатененные места, с хорошим питанием.

Как размножить гибискус травянистый

В отличие от гибискуса сирийского, который размножается самосевом буквально как сорняк, травянистый гибискус семенами размножается довольно хлопотно, через рассаду.

Опытные цветоводы утверждают, что при семенном размножении гибискуса травянистого сортность сохраняется около 80%. Хотя отличия все же есть: ширина лепестка, размер или оттенок цветка. В остальных 20% вас ожидают сюрпризы. Полную гарантию схожести с материнским растением дает только деление куста или укоренение черенков. Однако черенкование — процесс трудоемкий. А делить куст можно уже после второй зимовки. После третьей зимы делить куст нужно обязательно, так как он загущается и цветки мельчают.

Дезинфекция инструмента

Обрезка или прививка — это всегда небольшая хирургическая операция для растения, поэтому дезинфекция инструмента весьма актуальна. Дачники — народ находчивый, поэтому в ход идут весьма необычные способы и средства, о которых они охотно рассказывают.

Для дезинфекции секаторов и прививочных ножей использую «голову» от виноградной чачи.

Сразу после обрезки, да и во время обрезки, брызгаю на лезвия «Мистер мускул» на спирту для чистки стекол.

Спирт лучше, так как водка содержит воду, которая способствует ржавлению.

Давно пользуюсь для протирки секатора самым дешевым автоомывателем стекла.

Есть составы, специально придуманные для дезинфекции парикмахерских инструментов, например, «БиоЛонг».

Ни в коем случае не окунайте в медный купорос (3%-ный) стальные инструменты! Медный купорос «убивает» секатор за 3-4 применения!

Лучше, быстрее и вернее всего — отбеливателем «Белизна». Только лезвие опустить на 30-60 секунд и далее промыть водой с небольшой добавкой уксуса для нейтрализации.

Покупаю блок спиртовых салфеток для инъекций: изопропиловый спирт в концентрации 70% будет куда надежнее.

Советы бывалых

Отличное средство от виноградной филлоксеры — дихлофос. Заложите саженцы или чубуки в пакет, распылите препарат. Через сутки филлоксера уничтожена на 100%! Фосфорорганический инсектицид всегда был самым действенным, считают опытные виноградари-любители.

Почему не плодоносит смородина

Смородина на юге малоурожайна, а поливы и омоложение не дают желаемого результата.

В украинском языке красная и белая смородина именуются «поричкой», то есть «растущей вдоль рек». Белорусы и поляки так называют все виды смородины, включая и черную. Это указывает на то, что кусты растут во влажных лесных местах. Перенос в условия степи негативно сказывается на их состоянии и плодоношении.

Обеспечивая им надлежащий полив, уход, мы забываем о главном — перегреве корневой системы, который провоцирует повреждение и отмирание корней. Нередки случаи, когда растения при хорошем уходе погибали, тогда как на засоренных участках выживали вследствие притенения почвы сорняками.

Поэтому не стоит удивляться, что смородина на юге плохо растет. Высаживать кусты лучше в притененных местах, мульчируйте почву, но не забывайте, что постоянная сырость приводит к появлению грибковых болезней.

Ранее мы рассказывали о саженцах с закрытой корневой системой и черенках цветочных растений