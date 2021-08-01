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Одесситка Свитолина помогла Романчуку завоевать первое “серебро” для Украины – Олимпиада (фото)

Одесситка Свитолина помогла Романчуку завоевать первое “серебро” для Украины – Олимпиада (фото)

Не смотря на усталость после изнурительного матча за третье место, одесская теннисистка пошла на олимпийские трибуны, чтобы поддержать пловца Михаила Романчука.

Вчера Элина Свитолина стала бронзовой призеркой Олимпиады в Токио.

Переломив ход событий во втором сете, а потом вернувшись в третьем – я потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. Эта “бронза” для меня много чего значит

– так прокомментировала она свою победу над Еленой Рыбакиной, представлявшую Казахстан.

Но усталость не остановила Элину от похода на соревнования по плаванию, где она вместе с другими представителями сборной Украины искренне и эмоционально поддерживала Михаила Романчука.

Украинский пловец на дистанции 1500 м вольным стилем завоевал «серебро». А перед этим он уже стал бронзовым медалистом Олимпиады на дистанции 800 м.

Свитолина и Романчук

Свитолина и Романчук показывают медали

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса завоевала бронзовую олимпийскую медаль в одиночном разряде.

Фото Спорт Сегодня

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Редакция ПРОФИЛЬ

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