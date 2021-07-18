Сын тоже погиб – в Одесской области нашли тело мальчика, отец которого утонул 17 июля

Семейная трагедия произошла 17 июля в курортной Затоке. Отец и сын утонули во время купания. Мужчина и 13-летний мальчик приехали на базу отдыха «Ирина» из Черкасской области.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в море вчера. Местонахождение его сына было неизвестно. Поиски проходили на суше и на море.

Но, к сожалению, выяснилось, что мальчик тоже погиб. Его тело сегодня прибило к берегу.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

Национальная полиция выясняет обстоятельства случившегося. Причину смерти обоих выяснит судебно-медицинская экспертиза.

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