Без трэша и пошлости: в одесском ТЮЗе поставят переосмысленную шекспировскую трагедию (фото)

23-24 февраля в одесском театре юного зрителя состоятся премьерные показы шекспировской трагедии “Ромео и Джульетта”, режиссера Сергея Павлюка. Мы побывали на последней репетиции спектакля и готовы рассказать, почему стоит сходить на премьеру.

О режиссере

Сергея Павлюка хорошо знает украинский зритель. Это один из самых плодовитых современных театральных режиссеров. Являясь главным режиссером Херсонского театра имени Кулиша, он не закрывается в “домашнем” театре, а ставит спектакли по всей Украине и за рубежом.

В мае 2019 года в одесском ТЮЗе он уже представил одесскому зрителю спектакль “Лісова пісня” – программное произведения Леси Украинки.

Новая работа “Ромео и Джульетта” стала 99-й (!!!) в творческом резюме режиссера.

О спектакле

– “Шекспиролюбы” скажут, что так Шекспира ставить нельзя, – делится автор постановки. – Любители театрального трэша не поймут: мол, зачем мы сюда пришли, где трэш? Мне кажется, этот спектакль – для семейного просмотра, для подростков, и каждый должен найти там что-то свое. Я всегда говорю будущим зрителям: если ты идешь в театр, ты должен подготовиться, почитать про режиссера, про актерский состав, перечитать Шекспира и понять, почему режиссер выбрал именно такой вариант. Режиссер решил не издеваться над Шекспиром, а донести его актуальность через современные театральные приемы, говоря с современной молодежью на понятном ей языке.

О творческом выражении

Автор рассказал, что изначально его идеей было показать гибридную войну между двумя издательскими кланами Монтекки и Капулетти. Рассказать, к чему приводит манипуляция информацией. Но потом, походив по Одессе, режиссер изменил свой замысел.

– Я увидел, что весь город увешан баннерами, дома заставлены лесами… ремонты, которые неизвестно когда закончатся. Поэтому у нас на сцене появилось два строительных клана, которые живут в некоем городе Х и у которых идет конфликт за право реконструкции. Это вы увидите в декорации. Все остальные совпадения – случайны. Например, каски мы купили тех цветов, которые были в магазине, и они оказалась желтыми и синими, хотя вполне могли быть другими.

А от первоначальной идеи автора остался “газетный” образ смерти, которую режиссер вводит в спектакль, чтобы подчеркнуть драматичность ситуации: “смерть сейчас смотрит на нас со страниц газет и соцсетей, поэтому у нас покойников накрывают тканью с газетным рисунком”.

О языке Шекспира

Текст, который был взят за основу – перевод Бориса Пастернака. Правда, режиссер признается, что от него мало что осталось – для того, чтобы спектакль зацепил молодежь, в диалоги ввели модные фразочки, “мемы” и жесты, понятные поколению Facebook. Но были и реплики, считываемые исключительно старшим поколением – все-таки спектакль для всей семьи.

– Мы говорим о проблеме наркотиков, это дописано, – отмечает режиссер. – Наш аптекарь продает не яд, а запрещенные вещества.

Несмотря на то, что существует семь вариантов перевода пьесы на украинский язык (самый ранний датируется 1901 годом), спектакль вышел на русском языке, и на этом режиссер акцентировал внимание.

– Для меня это принципиально, – признался он. – В Херсоне я уже не ставлю на русском – там ходят на мои спектакли, а не на язык. В Одессе 29 февраля сняли с афиши “Лісову пісню”, потому что на нее продано всего лишь четыре билета. И возникает вопрос, почему: потому что Леся Украинка, украинский язык или плохая режиссура Павлюка? Очень много вопросов, о которых не хочется говорить перед премьерой. Я не хочу, чтобы это случилось с “Ромео и Джульеттой”, потому что там задействована молодежь, и этот спектакль мне очень нравится.

Актеры

Спектакль двухсоставный. В нем задействованы практически все актеры театра, а также молодые ребята из театральной студии “Призвание”.

– Ни в одном другом театре мне не довелось видеть, чтобы студийцев так привлекали к процессу, – отмечает режиссер. – Они задействованы в репертуаре, они растут, они не бегают по улице, не употребляют наркотики от безделья – они занимаются искусством, и это очень радует.

Отдельный реверанс режиссер сделал и профессиональным актерам театра. Говорит, что пытался создать атмосферу творческого кайфа, и, судя по результату, ему это удалось. На сцене, кроме сложившихся несчастных семейных пар Монтекки и Капулетти, мы увидим и комичные дуэты, и переодевания – все, как любил и сам Шекспир.

Личное впечатление

Несмотря на некоторые “недоделки”, на которые специально перед показом обратил внимание Сергей Павлюк, спектакль не оставил впечатление незавершенного. И “клиповость” о которой опять-таки предупреждал режиссер, не кажется навязчивой. Как это ни парадоксально, но целостности “картинке” придают “незаконченные” костюмы Людмилы Войнаровской, состоящие из элементов костюма эпохи Возрождения и современной одежды, современные хиты и танцы под них. Удачные находки превалируют над некоторыми чрезмерно повторяющимися приемами. Но самое главное, что героям на сцене веришь и сопереживаешь, а после спектакля его хочется обсуждать и рассказывать.

Конкретно

Увидеть премьеру и составить свое впечатление можно будет 23-24 февраля в Театре юного зрителя.

Адрес: ул. Греческая, 50.

Начало: 19:00

Стоимость билетов: от 80 грн.

Пять фактов из истории пьесы

Впервые спектакль “Ромео и Джульетта” был поставлен в 1595-1596 годах в первом театральном стационарном здании Лондона. Позже театр был разобран, его перестроили в знаменитый шекспировский театр “Глобус”.

В 1642 году спектакль был запрещен в Англии пуританским парламентом и возобновлен в 1660-м.

В 1662 году режиссеры Уильям Давенант и Джеймс Хауард представили вариант пьесы со счастливым концом.

Роль Джульетты писалась для мальчика, так как все женские роли во времена Шекспира исполнялись актерами мужского пола.

В одесских театрах можно увидеть разные версии трагедии: рок-оперу – в Театре музыкальной комедии, балет – в Одесском театре оперы и балета и комедию в исполнении комик труппы “Маски” .

Фото автора и из открытых источников

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