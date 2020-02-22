В центре Одессе появился “морской” почтовый ящик (фото)

Об этом сообщает culturemeter.od.ua.

Так, его разрисовали цветными красками, превратив в настоящее произведение искусства.

На ящике Укрпочты появились рисунки в морской тематике.

Там, к примеру, можно увидеть чаек, море, маяк, корабль вдалеке и пришвартованную на берегу лодку.

Новый арт-объект пришелся по вкусу многим одесситам.

Фото: culturemeter.od.ua

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