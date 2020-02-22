В Одессе активисты снесли забор вокруг скандальной стройки на Фонтане (фото)

На 13-й станции Большого Фонтана в очередной раз провели акцию протеста активисты.

Они выступили против строительства высотных домов, которые там возводят для ЖК “La Mer”.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

В знак протеста общественники снесли забор, которым оградили место стройки.

При этом правозащитники с их стороны отметили, что убрать забор они имели право по закону.

По их словам, срок действия разрешительного документа на ограждение истек еще два месяца назад. А новых разрешений застройщику никто не выдавал.

В свою очередь, застройщик говорит, что, согласно постановлению Кабмина, они имеют право устанавливать забор на месте строительства на любой срок.

На месте дежурила полиция. О потасовках пока не сообщается.

Фото: 7kanal.com.ua

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