В Одессе активисты снесли забор вокруг скандальной стройки на Фонтане (фото)

На 13-й станции Большого Фонтана в очередной раз провели акцию протеста активисты.
Они выступили против строительства высотных домов, которые там возводят для ЖК “La Mer”.
Об этом сообщает 7kanal.com.ua.
В знак протеста общественники снесли забор, которым оградили место стройки.
При этом правозащитники с их стороны отметили, что убрать забор они имели право по закону.
По их словам, срок действия разрешительного документа на ограждение истек еще два месяца назад. А новых разрешений застройщику никто не выдавал.
В свою очередь, застройщик говорит, что, согласно постановлению Кабмина, они имеют право устанавливать забор на месте строительства на любой срок.
На месте дежурила полиция. О потасовках пока не сообщается.
Фото: 7kanal.com.ua
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