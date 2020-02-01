Цифры недели: в Кабмине назвали количество населения Украины

Кабинет министров опубликовал результаты оценки численности населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. Это была пробная электронная перепись. Данные были собраны со всех регионов страны, за исключением не подконтрольной правительству территории — Донецкой и Луганской областей и Крыма. Также в итоговые цифры не включены украинцы, которые постоянно проживают за рубежом. Погрешность результатов не превышает 2,86%. Итого, нас 37 миллионов 289 тысяч человек.

Лидеры и отстающие

Согласно исследованию, самой населенной областью страны является Днепропетровская. Там проживет 3 млн 230 тыс. человек. На втором месте Харьковская область — 2 млн 795 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Одесская область — 2 млн 347 тыс. человек.

В топ-5 вошли также Львовская область — 4 место, и Киевская область — пятая по количеству проживающего населения.

В целом же, больше всего украинцев живет в Киеве — 3 миллиона 703,1 тысячи человек.

А вот меньше всего людей в Тернопольской (763,6 тыс. человек), Кировоградской (826,8 тыс. человек) и Волынской (903,6 тыс. человек) областях.

Какие мы?

Главный итог исследования — нас стало на 10 миллионов меньше по сравнению с итогами предыдущей переписи населения, которая состоялась в декабре 2001 года. Тогда в Украине было 48 млн 457 тысяч жителей. Сегодня — 37 млн.

Результаты пробной электронной переписи показали: в Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20 млн против 17,28.

Дети до 16 лет в структуре населения нашей страны занимают 15%. Пенсионеров старше 65 лет в Украине насчитали 6 млн человек.

Распределение населения по возрасту:

дети до 14 лет — 15,4%;

ранний трудоспособный возраст (15-24 года) — 9,6%;

основной трудоспособный возраст (25-54 года) — 44,1%;

зрелый трудоспособный возраст (55-64 года) — 14,1%;

пожилые люди (65 лет и старше) — 16,8%.

Что такое электронная перепись?

Это пробное исследование с помощью новых технологий. Для этого эксперты использовали 3 метода:

Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные мобильных операторов, статистическое обследование домохозяйств, данные реестров); Данные половозрастной структуры населения, данные реестров; Данные из различных государственных реестров.

Будет ли традиционная перепись?

Окончательное решение по этому поводу еще не принято. В правительстве считают, что проводить перепись населения не требуется.

– Это неточный метод, который к тому же стоит колоссальных денег, – отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он добавил, что в течение 1-2 лет правительство приведет «в порядок электронные реестры, поэтому информацию о данных населения можно будет получать каждый день».

Фото: shotam.info

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