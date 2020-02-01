Авторская колонка о распродажах: обман зрения, или глядите в оба

Все мы любители или вынужденные пользователи супермаркетов. А еще лучше, когда это целый торговый центр. Здесь не только комфортно и уютно совершать покупки, но и можно выгодно скупиться. Если на рынке не всегда получается поторговаться с тетей Соней, а поговорить с ней по душам не очень-то и хочется, то в магазине все будет намного проще. В придачу, самому любимому покупателю всегда готовы предоставить выгодную скидку. И тут-то понеслась…

Скажу за себя. Я люблю побродить по магазинам. А при виде вывесок с надписью: «У нас скидки!» или «Распродажа!» — бегу туда, как зверь на ловца. Отвлечь или увести меня оттуда будет уже невозможно — обязательно что-нибудь куплю. Нужное, не очень нужное или совсем уже ни на что не годное — это не важно. Главное, что продукт с хорошей скидкой. А ведь было время, когда наши люди ни о скидках, ни о распродажах понятия не имели. Сначала многие из нас относились к этому с недоверием. Уверяли себя, что если дешевое — значит плохое и обязательно некачественное. Были и те, кто покупать вещи со скидкой просто стеснялись. Но ко всему привыкаешь.

Теперь покупать по скидке стало не просто выгодно, но и модно. А как же иначе, ведь сэкономить предлагают буквально все и на всем. И чтобы мы всегда были в курсе всех акций, специально для этого на телефоны круглосуточно рассылают сообщения, а на улицах раздают рекламные брошюры. В общем, все для нас. Но, как оказывается, не все и не для нас…

Недавно я купила по скидке модные сапоги из самой последней коллекции. Я радовалась тому, что умудрилась ухватить такой лакомый кусок. Ведь их предыдущая цена, как мне казалось, была в разы выше. Но не тут-то было… Я начала ковырять ценник на новой обувке. За ним последовало еще несколько наклеек, после чего докопалась до истины. Оказалась, моя скидка — это вовсе не скидка! Модные сапоги были проданы мне не по выгодной цене, а по хорошо забытой старой. Еще позже выяснилось, что сапоги из новой коллекции — это модель прошлых сезонов. Их просто поместили на полку с обновленным ярким ценником, а рядом указали: «Распродажа!». Вот я и попалась…

К счастью, со мной это был единичный случай, но благодаря такой покупке я усвоила мудрость старой, но актуальной пословицы — доверяй, но проверяй! Ведь в мире распродаж, скидок и выгодных акций мы можем рассчитывать только на себя: никогда не стоит лениться внимательно рассматривать ценники, не стесняться общаться с консультантами, интересоваться условиями акций и скидок подробнее. Это все только в наших интересах. И в конце-то концов, не все же нас обманывают.

Фото: goodhouse.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!