Дорогами вина и вкуса с Куяльником в «кармане»: в Одессе появился клуб интересных событий

Одесса туристическая готова принимать гостей 365 дней в году. А чтобы поток их не прекращался и после завершения курортного сезона, городу необходим привлекательный имидж – позитивное информационное поле, включающее новости о его достопримечательностях, фестивалях, рекреационных возможностях. Всех, кто создает интересные события, популяризирующие Одессу, и хочет о них рассказать, объединил Одесский контент-клуб, первая встреча которого прошла в Туристическом центре. Авторы проекта – руководитель пресс-службы ОНУ Алла Гудзенко и президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

Представлено здесь было сразу четыре интересных события.

Во-первых – выставка фоторабот известного одесского журналиста Александра Вельможко «Одесса. Куяльник. Воды Дуная». Все они сняты с дрона либо самолета. Зрители получают уникальную возможность увидеть с высоты птичьего полета величие природы Одесщины, ее исторические памятники и прекрасную архитектуру: 180 км украинского Дуная, Куяльницкий лиман, Аккерманскую крепость, стройные кварталы зеленой Одессы, спроектированные в 18 веке ее первым архитектором Францем де Воланом…

О своем изобретении под интригующим названием «Твой карманный Куяльник» рассказала доктор биологических наук Ирина Кравченко. Свойства лечебной грязи и соли этого знаменитого курорта известны уже порядка 200 лет. Но подлечиться с их помощью, как правило, возможно лишь на берегу лимана. Но сегодня, утверждает биолог, частичку целительного Куяльника можно взять с собой. На основе его грязи и рапы разработаны препараты, которые помогают справиться с ушибами, растяжениями, артритами; специальные противоожоговые повязки, заживляющие раны, не оставляя рубцов. Правда, спонсоров для налаживания производства этих чудодейственных препаратов пока что нет. Возможно, контент-клуб хороших новостей поможет «раскрутить» этот проект.

По словам сопредседателя Одесского туристического совета, заместителя председателя Одесского облсовета Юрия Димчогло, сегодня разработано и запущено мобильное приложение для туристов Odessa Region Guidе, доступное в AppStore и Play Market. По его словам, подобного пока что нет ни в одной области Украины. С его помощью турист, решивший посетить Одесскую область, узнает, что можно здесь посмотреть, где поесть и разместиться. К тому же, интерактивная карта позволит самостоятельно выстроить маршрут путешествия. Разработаны и аудиогиды по трем туристическим субрегионам: Дунайскому, Белгород-Днестровскому и Нижнеднестровскому. Правда, приложение еще полностью не наполнено.

– Мы будем заполнять его интересными местами, гостиницами, ресторанами, – заверил Юрия Димчогло. – Следующий этап – общие туристические маршруты с Молдовой и Румынией. Почему бы туристу, побывав в Украинской Бессарабии, не продолжить маршрут в Молдавской Бессарабии? В планах – совместная разработка с молдавскими туроператорами маршрутов зеленого, винного, сельского туризма. А с началом работы паромной переправы Орловка-Исакча, которая соединит Украину и Румынию, – создание совместного украино-румынского туристического центра.

Именно для Придунайской Бессарабии разработан пилотный проект эксклюзивных эногастрономических маршрутов «Дороги вина и вкуса». На встрече его представил лидер программы, эксперт проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине» доктор Саверио Савио.

– Такой проект уже более 50 лет успешно работает в европейских винодельческих странах, – рассказал господин Савио. – В Украине наш выбор пал на Одесский регион, а именно – Бессарабию, потому что это уникальная земля с уникальной историей, культурой, многообразием национальностей, здесь проживающих. Этот проект должен объединить производителей эксклюзивных вин и продуктов – мяса, сыра, орехов – с представителями гостиничного и ресторанного сервиса, музеями и гидами. Мы хотим привлечь сюда туристов, которым интересна гастрономия и винная культура. Благодаря эногастрономическом туризму в Европе были возрождены многие депрессивные сельские территории.

Проект также финансирует создание национально портала «Дороги вина и вкуса Украины», на котором будут отображаться эногастрономические маршруты всех регионов Украины на 3 языках: русском, украинском и английском.

Завершили встречу презентация красочного календаря «Лица Бессарабии», созданного фотохудожником Александром Бароном, и «гастрономическое путешествие», где свои вина и деликатесы представили участники «Дороги вина и вкуса».

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