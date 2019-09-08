Чтобы душа и тело оставались молодыми: какие виды спорта полезны пожилым людям

Физические нагрузки необходимы человеку на протяжении всей жизни, особенно в пожилом возрасте. Они тренируют сердце и сосуды, мышцы и суставы, укрепляют иммунную и нервную системы. Правда, с возрастом появляются некоторые ограничения в отношении занятий физкультурой, поэтому прежде чем приступать к тренировкам, обязательно нужно посоветоваться с врачом.

Плавание поможет суставам

Это один из немногих видов спорта, при котором суставы получают минимальную нагрузку. Движение в прохладной воде укрепляет иммунитет и улучшает кровообращение, поддерживает в тонусе сосуды и предупреждает варикозное расширение вен. Кроме того, человек, который занимается водными видами спорта, менее восприимчив к любым стрессам и заболеваниям позвоночника.

Противопоказания: высокое давление, ишемическая болезнь сердца.

Скандинавская ходьба сделает фигуру

Этот вид спорта подойдет тем, кто любит долгие пешие прогулки. При скандинавской ходьбе задействованы практически все мышцы, что помогает быстрее сжигать калории. Кроме того, она предусматривает использование специальных тростей, которые снижают риск получения травм, нагрузку на колени и позвоночник и придают телу дополнительную устойчивость. А еще скандинавская ходьба тренирует сердце, дыхание. Хороший эффект она дает даже при болезни Паркинсона.

Противопоказания: заболевания сердца, тромбофлебит и дыхательная недостаточность. Кроме того, такие прогулки нежелательны в снег или гололед.

Лыжи снизят риск простуд

Поклонники скандинавской ходьбы в зимнее время могут заменить ее беговыми лыжами в парке или лесу. Положительный эффект от этого вида спорта такой же, как и при скандинавской ходьбе, плюс профилактика простудных заболеваний. А еще лыжный спорт хорошо помогает при бессоннице и повышает устойчивость организма к низким температурам.

Противопоказания: заболевания опорно-двигательного аппарата.

Йога укрепит нервы

Любой комплекс упражнений йоги направлен на поддержание тонуса мышц и подвижности суставов. У тех, кто занимается йогой, снижается давление и проходят боли в суставах, а благодаря глубокому дыханию ткани получают больше кислорода. Начинать занятия нужно с самых простых поз и действий, но при этом надо помнить, что не все упражнения подходят пожилым людям. Например, категорически противопоказано положение тела вниз головой.

Противопоказания: онкология, психические расстройства, простуда, сердечные заболевания.

Настольный теннис улучшит координацию

Пинг-понг считается одним из самых безопасных видов спорта, у него практически нет противопоказаний. При занятиях нагрузка распределяется равномерно на все мышцы. Пинг-понг прекрасно подходит тем, у кого нелады с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, улучшается координация движений и тренируется зрение.

Противопоказания: сколиоз, близорукость.

Терренкур увеличит выносливость

Терренкур – пешеходная прогулка по определенному маршруту с возрастающей нагрузкой. В качестве тренирующей терапии терренкур применяют в санаториях при заболеваниях сердца и легких, а также при ожирении. Он развивает выносливость, улучшает работу сердца, сосудов и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, а также тренирует мышцы и суставы. Начинают терренкур с ходьбы по ровной местности, постепенно переходя к восхождениям с небольшим углом подъема.

Противопоказания: тяжкие заболевания сердца и легких.

Шахматы активизируют мозг

Этот вид спорта поможет избежать многих неприятных осложнений, связанных с возрастом, и сохранить интеллект в рабочем состоянии. При игре в шахматы активно работают оба полушария мозга: левое, «логическое», отвечает за логическое мышление и собственную стратегию, а правое, «образное», – за прогнозирование действий противника. Кроме того, шахматы тренируют кратковременную и долговременную память, что способствует профилактике нарушений, связанных с мышлением.

Противопоказания: нет.

Советы европейских медиков

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, пожилые люди 65 лет и старше должны ежедневно уделять время занятиям аэробикой средней интенсивности. Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Те, у кого есть проблемы с суставами, должны выполнять упражнения, которые помогут им избежать падений и травм, а именно для поддержания гибкости и равновесия. Если здоровье не позволяет выполнять эти рекомендации, то заниматься нужно с учетом своих физических возможностей.

Фото: gazeta-kurkino.info