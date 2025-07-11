Ключевые моменты:

На аукционе в Одессе продана боевая сабля Елены Кравацкой — 230 000 грн.

50% суммы — помощь подразделению «Химера»

Остальное — на поддержку детей из приютов.

Как сообщила сама Елена Кравацкая на своей странице в Instagram, на аукционе была выставлена сабля “настоящая, из боев”. Ее продали за 230 000 гривен.

Половина вырученных средств будет направлена подразделению «Химера», которое защищает Украину на передовой. Оставшаяся часть — на помощь детям из приютов, включая закупку и доставку необходимых вещей, которую организует команда Кравацкой совместно с фондом «Энергия Добра».

«Там, где спорт превращается в силу добра. Там, где можно и улыбнуться, и помочь», — прокомментировала фехтовальщица.

Елена Кравацкая родилась в Нетешине, но уже с подросткового возраста живёт и тренируется в Одессе. Именно здесь началась её карьера, которая принесла медали чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

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