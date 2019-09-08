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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе рискуют оказаться на свалке каменные плиты, по которым ходил Пушкин

В Одессе рискуют оказаться на свалке каменные плиты, по которым ходил Пушкин

Плиты во время реконструкции обнаружили в Воронцовском переулке. Ими были вымощены площадки между маршами Бульварной лестницы. Камни примечательны тем, что изготовлены из триестского песчаника.

Об этом на его странице в Facebook написал одесский историк Евгений Сокольский.

Он уверяет, что плиты создали из материала времен графа Воронцова, и по ним ходил сам Пушкин. Песчаник этот – очень ценный. Это образец старинной французской архитектуры. Славится уникальной фактурой.

Но у нас плиты уже начали разбивать и, похоже, готовятся вывезти на свалку. А участок могут просто залить под основание бетоном.

– Судя по всему, эти камни выбросят, как строительный мусор, – сокрушается Евгений Сокольский. – А ведь из них можно сделать вставку в новом покрытии тротуара под домом №6, где оставили неоштукатуренным фрагмент фасада, сложенного из камней недостроенной Екатерининской церкви. Это было бы очень профессионально!

Фото: Facebook Евгения Сокольского

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