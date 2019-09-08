Популярная “светская львица” засветилась на отдыхе в Одессе (фото)

Телеведущая Катя Осадчая порадовала поклонников свежей порцией фотографий в соцсетях.

На своей странице в Инстаграме она выложила снимки, сделанные в Одессе.

На них видно, как Катя прогуливается у моря в ярко-желтом платье-миди в мелкий цветочек. При этом ведущая “Светской хроники” позирует, щеголяя то босиком, то в стильных шлепках на низком ходу. Дополяют модный образ темные очки.

“Продолжение лета. 8 сентября. Одесса. Пускай осень будет такой!” – написала под снимками Осадчая.

Желтое платье смотрится очень эффектно на фоне небесно-морской синевы. А в комментариях к фото фанаты не скупятся девушке на комплименты. Пишут, что Катя выглядит шикарно, и все ей к лицу, а некоторые даже интересуются, где она купила такой стильный наряд.

Фото: Инстаграм Кати Осадчей