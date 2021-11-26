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Что происходит с человеком при обмороке и насколько это опасно?

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Автор: Андрей ГОРИН    •    Фото: из открытых источников

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Упасть в обморок — это не нормально. Не стоит оставлять такое событие без внимания. В большинстве случаев обморок не опасен для жизни, но может предупреждать о серьезных заболеваниях.

1. Что такое обморок?
2. Почему случаются обмороки?
3. Какие еще бывают причины обморока?
4. Какие могут быть симптомы перед обмороком?
5. Можно как-то избежать обморока или падения на пол?
6. Как помочь человеку, который упал в обморок?
7. После падения в обморок нужно идти в больницу?

Что такое обморок?

Это временная потеря сознания. Обморок может длиться несколько секунд или минут, после чего человек приходит в себя.
 
Мы находимся в сознании, когда работает хотя бы одно полушарие мозга. Для нормальной работы необходим определенный уровень кислорода и глюкозы, которые мозг получает вместе с кровью. Как только кровоснабжение мозга замедляется, может произойти его «аварийное отключение».

Почему случаются обмороки?

Обморок — это своеобразный механизм выживания. Если уровень кислорода или кровяное давление падают слишком низко, то организм немедленно направляет ресурсы в жизненно важные органы. Поэтому перед обмороком дыхание может учащаться, сердце работает быстрее, мышцы расслабляются. Человек падает, и в горизонтальном положении мозг получает больше крови за счет других участков тела. Затем сознание возвращается.
 
Чаще всего люди падают в обморок из-за расширения кровеносных сосудов во время стресса. Сердце замедляет свою работу, ему сложно поддерживать нужное давление. Сильное или шокирующее чувство, крайнее смущение, неприятное зрелище, нахождение в душной среде — все это может привести к ответной реакции организма и расширению сосудов. Студенты-медики часто падают в обморок во время своей первой операции или при виде большого количества крови. 
 
Сосуды также могут расширяться во время кашля, чиханья, смеха, мочеиспускания и поднятия тяжестей. Это все может привести к обмороку. 

Какие еще бывают причины обморока?

Защемление сонной артерии. Этот кровеносный сосуд снабжает мозг, поэтому вытягивание шеи или слишком тугой воротник у одежды могут зажать артерию.
 
Обморок при беременности. Может происходить из-за сдавливания нижней полой вены, по которой кровь возвращается к сердцу.
 
Употребление алкоголя, наркотиков или лекарств может привести к обмороку.
 
В Гарвардской медицинской школе называют еще несколько причин, которые относятся к очень серьезным:
 
Желудочно-кишечные кровотечения. Могут возникнуть при тупой травме живота или разрыве кишечника

Проблемы с сердцем. Это так называемый сердечный обморок. Многие сердечные заболевания могут замедлять кровообращение — сердце не справляется и с трудом перекачивает кровь. Аномалии в работе клапанов или нерегулярный ритм также вызывают снижение кровяного давления

Судорожные припадки и приступы. Из-за аномальной работы мозга, потеря сознания может быть более длительной, чем при обычном обмороке

Какие могут быть симптомы перед обмороком?

Обморок случается внезапно, человек приходит в себя уже на полу. Перед потерей сознания можно почувствовать следующие изменения:

  • Головокружение
  • Тошнота
  • Одышка
  • Зевота
  • Чувство тяжести в ногах
  • Путаница в мыслях
  • Помутнение в глазах
  • Звон в ушах
  • Покалывания в теле
  • Бросает в жар, либо в холод

После приступа обморока все функции организма должны вернуться к нормальной работе, а симптомы исчезнуть. В зависимости от причины, могут остаться некоторые болезненные ощущения. Например, если обморок связан с сердечным приступом, то человек будет жаловаться на боль в груди.

Можно как-то избежать обморока или падения на пол?

Это довольно сложно. В Британской службе здоровья рекомендуют лечь на пол с поднятыми ногами. Так вы убережете себя от падения и кровь от ног прильет к голове. Если невозможно лечь, тогда сядьте и опустите голову между колен. Сделайте несколько глубоких вдохов, выпейте воды или съешьте что-нибудь.
  
Врачи советуют обращать внимание на действия или ситуации, в которых вы близки к потере сознания. Лучше избежать обморока, чем доводить организм до такого состояния. Например, если вам становится плохо из-за слишком быстрого подъема по лестнице, старайтесь подниматься медленнее. В Кливлендской клинике рекомендуют попробовать предпринять такие меры, когда вы чувствуете, что вот-вот упадете в обморок:

  • Сожмите кулаки
  • Напрягите руки
  • Скрестите ноги
  • Прижмите бедра друг к другу

Как помочь человеку, который упал в обморок?

Положите человека на спину. Если нет травм и он дышит, поднимите ноги хотя бы на 30 см выше уровня сердца, рекомендуют в медицинском центре Клиника Майо. 
 
Ослабьте ремень, воротник или другую тесную одежду. Не брызгайте в лицо водой, не тормошите, не бейте по щекам и не подносите к носу нашатырный спирт. Организм должен сам восстановить все функции.
 
Не позволяйте человеку резко вставать, иначе возможен повторный обморок. После обморока лучше 10-15 минут полежать на спине.
 
Если человек не приходит в сознание в течение одной минуты — вызывайте скорую помощь. Переверните его на бок, чтобы ничем не подавился и не захлебнулся. Во время падения могут быть травмы или порезы, попытайтесь остановить кровь. Когда приедет скорая, обязательно расскажите врачам все подробности, которые предшествовали обмороку. Это поможет установить причину. 

После падения в обморок нужно идти в больницу?

В большинстве случаев обмороки не представляют опасности и вызваны естественными причинами. Однако, потеря сознания может говорить о проблемах со здоровьем. Обязательно обратитесь к врачу для обследования, если есть следующие признаки:

  • Вы беременны
  • Находились без сознания несколько минут
  • Чувствовали боль в груди
  • Получили травму после падения
  • У вас диабет или сердечные заболевания
  • Произошло мочеиспускание или недержание кала
  • Обморок повторялся несколько раз
  • Вам сказали, что во время обморока были судороги

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