Что происходит с человеком при обмороке и насколько это опасно?

Обморок — это своеобразный механизм выживания. Если уровень кислорода или кровяное давление падают слишком низко, то организм немедленно направляет ресурсы в жизненно важные органы. Поэтому перед обмороком дыхание может учащаться, сердце работает быстрее, мышцы расслабляются. Человек падает, и в горизонтальном положении мозг получает больше крови за счет других участков тела. Затем сознание возвращается.



Чаще всего люди падают в обморок из-за расширения кровеносных сосудов во время стресса. Сердце замедляет свою работу, ему сложно поддерживать нужное давление. Сильное или шокирующее чувство, крайнее смущение, неприятное зрелище, нахождение в душной среде — все это может привести к ответной реакции организма и расширению сосудов. Студенты-медики часто падают в обморок во время своей первой операции или при виде большого количества крови.



Сосуды также могут расширяться во время кашля, чиханья, смеха, мочеиспускания и поднятия тяжестей. Это все может привести к обмороку.