Жители многоэтажек часто сталкиваются с тем, что жидкость из кондиционера капает куда ей вздумается. На головы, на подоконники, на козырьки балконов, на припаркованные автомобили. Ритмичный шум многим не дает заснуть жаркими ночами. Кроме того, если кондиционер не чистят, то в конденсате заводятся вредные бактерии.

Давайте разберемся, можно ли решить эту проблему. Без скандалов и по закону.

Какие есть нормы по установке кондиционеров?

В государственных строительных нормах (ДБН) два условия по поводу кондиционеров на фасаде. Первое — конденсат нужно сливать в ливневку, либо в бытовую канализацию. Второе — нельзя выводить конденсат на фасад здания. За это предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен. Что интересно, штрафы выписывает не полиция, а исполкомы сельских или городских советов. Если вам кажется, что соседский кондиционер установлен не по нормам ДБН, то такие вопросы в компетенции одесских чиновников.

А есть другие варианты, чтобы без чиновников?

Других вариантов нет и, видимо, пока не будет. В Верховной Раде с января 2021 года лежит проект закона про увеличение штрафов за конденсат до 1700 гривен. Если хозяин кондиционера в течение года попадется еще раз, тогда сумма штрафа увеличивается до 3400 гривен. Автор законопроекта, депутат Гривко, предлагает полиции составлять протоколы и штрафовать нарушителей. Но в комитете по вопросам правоохранительной деятельности не согласны с таким предложением: считают его нецелесообразным и просят не рассматривать.

И как решить эту проблему?

Нужно действовать. Сперва попробовать договориться с владельцем кондиционера. По словам участников форума Kidstaff-Советчица, такой подход в большинстве случаев помогает. Вариантов три: отвести трубку с конденсатом в сторону, удлинить ее или сделать по правилам, как того требуют нормы ДБН. Не получается найти общий язык? Жалуйтесь в управляющую компанию.

Если в ЖЭКе от вас отмахнулись — оставляйте жалобу Едином центре обращений граждан.

Для тех, кто любит судиться, в Гражданском кодексе есть норма, согласно которой владелец квартиры не может использовать свое право собственности в ущерб правам других людей или общества. Вам придется доказать, что какое-то из ваших прав грубо нарушили.

Ранее мы рассказывали, как бороться с «царь-балконами».

Фото: Unsplash