Первый в Одессе трамвай с кондиционером скоро начнет перевозку пассажиров (фото, видео)

Обновленный вагон “Татра Т-3” презентовали одесситам 11 сентября. От остальных одесских трамваев его отличает наличие кондиционера для пассажиров и розеток для зарядки электронных устройств. Новая машина получила бортовой номер 3249.

Эту приятную для пассажиров городского электротранспорта новость сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

Вскоре к этому модернизированному трамваю добавятся еще два таких же, и всего их станет три. При обновлении трамваи, фактически, собираются заново. От старых остается только так называемая «хребтовая балка».

Ранее для них в течение 2022-2023 гг. были закуплены комплекты транзисторно-импульсной системы управления тяговыми электродвигателями и комплекта элементов дизайна:

интерьера (стоимость 12,56 миллиона гривен);

внешнего (стоимость 7,2 миллиона гривен).

В итоге каждый модернизированный трамвай с учетом всех комплектующих и налогов обошелся коммунальному предприятию в сумму чуть менее 10 миллионов гривен.

Рабочее место вагоновожатого в обновленной “Татре” такое же, как в вагонах одесской разработки «Одиссей». От обычных “Татр” модернизированная внешне отличается тем, что часть электрооборудования установлена на крыше, ее прикрывает заметный кожух.

В новом трамвае 24 места для сидения, из них одно особое, более широкое (“полуторное”), на задней площадке. Оно предназначено для маломобильных пассажиров. Там же, сзади, есть место для инвалидной или детской коляски.

Единственная претензия, которую можно предъявить новому вагону — отсутствие у него площадки с низким полом.

Ну и главный плюс и особенность модернизированной “Татры” — в ней, впервые в Одессе, установлен мощный кондиционер в салоне для пассажиров.

На первый взгляд версия “Татры” 2023 года мало отличается от модернизированных трамваев образца 2002-2012 годов, когда в городе обновили 111 вагонов «Татра-Т3». Но это только внешне. Новая модернизация выполнена на качественно ином, уровне выше, техническом уровне.

Отметим, что новый трамвай презентовали 11 сентября не просто так. В эту дату в Одессе отмечают 113-ю годовщину запуска электрического трамвая.

Вагон выйдет на линию уже завтра, 12 сентября. И курсировать он будет по маршруту №7.

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